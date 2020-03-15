Пермь заняла шестое место в рейтинге Минстроя России «IQ городов»

14:56 | 16.03.2020

Краевая столица «обогнала» по результатам оценки Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и другие города.



Индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов» позволяет определить уровень цифровизации и информатизации отраслей городского хозяйства. Как отмечают в Минстрое России, индекс «IQ городов» разработан Минстроем России совместно с МГУ им. Ломоносова в рамках ведомственного проекта «Умный город», который реализуется в рамках двух национальных проектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».



«IQ городов» рассчитывается по десяти направлениям (городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестклимат, инфраструктура сетей связи) и содержит 47 показателей. В текущем индексе отражены результаты цифровизации городского хозяйства 191 города – это города с населением свыше 100 тысяч человек и административные региональные центры, которые по умолчанию участвуют в проекте «Умный город», а также города-пилоты с численностью населения менее 100 тысяч человек, которые участвовали в расчете индекса по собственной инициативе. По аналогии с индексом качества городской среды все участники разделены на 4 группы по численности населения. Пермь вошла в число 15-и крупнейших городов с населением свыше 1 миллиона человек.



По итогам 2018 года определен базовый уровень цифровизации городского хозяйства муниципалитетов участников проекта. Показатель 2019 года, покажет эффективность мероприятий, которые реализовали города в 2019 году по ведомственному проекту «Умный город». «IQ городов» позволит ежегодно оценивать изменения уровня цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений «Умного города», выявляя перспективные направления их дальнейшего развития.



Методика расчета индекса утверждена приказом Минстроя России, подходы к её определению обсуждались с экспертным сообществом, представителями регионов и муниципалитетов, участвующих в проекте. После апробирования и доработки индекс «IQ городов» будет синхронизирован с индексом качества городской среды.



Сам индекс для каждого города равен сумме десяти направлений цифровизации (субиндексам), оцененным от 1 до 12 баллов.



Наиболее высокие значения показателей для города Перми достигнуты по направлениям «Умный городской транспорт», «Интеллектуальные системы социальных услуг» и «Экономическое состояние и инвестиционный климат».



Напомним, что Пермь стала первым на Урале городом применившим интеллектуальные технологии в уличном освещении. Пилотным пространством для «Умного света» стал центральный планировочный район города. На участке улицы Попова от улицы Ленина до улицы Пушкина была произведена замена 68 классических светильников (лампы и рефлекторы) уличного освещения на светодиодные светильники с возможностью дистанционного управления. Установленные контроллеры управления позволяют регулировать уровень освещение используя календарный график и условия естественного освещения. Управление светильниками осуществляется удаленно, в том числе с использованием мобильного устройства сотрудника МУП «Горсвет».



Также в рамках проекта «Умная школа» внедряется технология обеспечения безопасности образовательных учреждений по кластерному принципу. В 2018 году в проект вошли семь образовательных учреждений в микрорайонах Пролетарский, Железнодорожный и Акуловский: школы №55, №111, «Мастерград» и «Мультипарк», а также детские сады №203, №407, «Конструктор успеха». Новые требования к охране объектов образования предъявляются в части обеспечения всех сотрудников образовательного учреждения тревожной кнопкой экстренного оповещения. В случае чрезвычайной ситуации передача сигнала обеспечивается напрямую в единую дежурно-диспетчерскую службу посредством тревожной сигнализации, также возможен вызов сотрудников вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Пермскому краю. В соответствии с новыми требованиями законодательства создан единый центр хранения видеоданных. Обеспечено тревожное информирование при проникновении на территорию посторонних. В начале учебного года запущено еще два кластера безопасности – в Индустриальном и Мотовилихинском районах.



С 2019 года в рамках проекта «Умный город» реализуются мероприятия по повышению энергоэффективности в образовательных учреждениях города. Показателями расходования ресурсов управляет автоматизированная информационно-измерительная система с разработанным модулем аналитики данных энергопотребления, в которой производится автоматическая передача данных со счетчиков. В систему внесены данные о фактическом потреблении ресурсов за предыдущий период, в целях мониторинга энергоресурсов созданы личные кабинеты всех школ, детских садов и учреждений дополнительного образования.



У руководителей образовательных учреждений появилась реальная возможность ежесуточного мониторинга энергопотребления, прогнозирования расходов учреждения на оплату потребления ресурсов, а также оперативного выявления возникших аварийных ситуаций. Сейчас продолжается работа по усовершенствованию системы для более эффективного управления энергоэффективностью образовательных учреждений города.

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