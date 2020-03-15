В департаменте образования Перми открыта горячая линия по вопросам перевода детей на дистанционное обучение

14:40 | 16.03.2020

На вопросы родителей о переходе школьников на дистанционное обучение специалисты департамента отвечают ежедневно по будням с 09:00 до 18:00. Звонки принимаются по телефону: 212-70-50.



В Перми создается оперативная группа по предотвращению распространения коронавируса. Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил задачу подготовить план мероприятий по профилактике заболевания. Первоочередной мерой стал переход школьников с 16 марта на дистанционное обучение. Решение о том, продолжит ли ребенок ходить в школу или останется дома, принимают родители. Для детей, находящихся дома, школа организует обучение дистанционно.



Чтобы перейти на дистанционную форму обучения, родителю необходимо проинформировать о своем намерении образовательную организацию. В свою очередь школа обеспечит реализацию учебного плана с помощью электронных образовательных платформ.



Отметим также, что в школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования отменены массовые мероприятия. В начале каждой смены организуются «утренние фильтры». Особое внимание уделено дезинфекции помещений, обеззараживанию воздуха, соблюдению режима проветривания.



Дополнительную информацию о методах профилактики, необходимых мерах безопасности и схему действий при контакте с заболевшим можно найти на сайте министерства здравоохранения Пермского края http://minzdrav.permkrai.ru/coronavirus/informatsiya-po-koronavirusu/.

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