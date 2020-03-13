В Прикамье отменены мероприятия с численностью участников более 1000 человек

10:21 | 15.03.2020

Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса с 15 марта в регионе вводится режим повышенной готовности.

С 16 марта в образовательных учреждениях края вводятся «утренние фильтры», в аэропорту и на Перми II организуется удаленное измерение температуры прибывающих пассажиров, вводится санобработка автобусов и трамваев на конечных остановках. Учреждениям и организациям любых форм собственности рекомендовано обеспечить условия для дезинфекции рук в местах общего пользования.

Роспотребнадзор напоминает: вернувшимся из-за границы при проявлении первых признаков заболевания необходимо вызывать врача на дом и ограничивать контакты.

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