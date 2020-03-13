Пермь: новости дня
15:54 | 14.03.2020
«Терешкова – это женщина, которую я всегда привожу в пример!»
«Во-первых, Валентина Терешкова - Герой Советского Союза, 10 лет была председателем Комитета советских женщин, постоянно помогает во всех социально-экономических вопросах. Она не просто первая в мире женщина-космонавт, она прославляла нашу страну, рискуя своей жизнью. Валентина Владимировна высказала лишь свою позицию, которая, по ее мнению, так же направлена на улучшения. Во-вторых, она не заслуживает того, что сейчас говорят про нее. Терешкова проделала путь от простого рабочего до генерала. Выступающие сейчас с негативом в ее адрес, просто живут сегодняшним днем. У всех будет возможность высказать свои предложения и показать свою позицию в день голосования, а сейчас Валентину Владимировну надо поддержать, потому что все что она делает - направлено на развитие общества и где бы она ни выступала, всегда говорит и думает о России», - рассказала нашему изданию председатель совета женщин в Пермском крае Екатерина Алимбаева.
Член краевой общественной палаты и председатель РОО «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова у себя в соцсетях отметила, что для нее женщина- космонавт – это тот, кто добился высот, своим упорством и трудом. «Валентина Терешкова та самая женщина, которую я привожу в пример! Читала про нее в школе, писала реферат. Мы с ней лично не знакомы, но я уважаю ее. Она выразила свое мнение! Открыто и публично. Она имеет на это право. Она настоящая. Я всегда за настоящих людей, слишком много фальши в последнее время. Обязательно найду возможность познакомиться с ней лично!», - подчеркнула общественник.
Напомним, на днях депутат Государственной думы Валентина Терешкова на заседании нижней палаты парламента высказала ряд предложений по поправкам в Конституцию. В частности, они касались снятия ограничений для одного человека занимать президентский срок либо, после проведения референдума, обнулить предыдущие сроки. Свое предложение Валентина Терешкова объяснила просьбами жителей России, с которыми она встречалась во время работы над поправками в Конституцию. После своего выступления Валентина Терешкова подверглась осуждению со стороны оппозиционно настроенных политиков в соцсетях. Однако почти сразу на ее защиту встали многие прославленные люди страны.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:00 | 14.03.2020
Евгений Куйвашев показал министру спорта Матыцину важные спортивные объекты Екатеринбурга
15:54 | 14.03.2020
«Терешкова – это женщина, которую я всегда привожу в пример!»
15:17 | 14.03.2020
Ельцин Центр в Екатеринбурге приостановит работу из-за распространения коронавируса
14:53 | 14.03.2020
90 жителей Нижнего Тагила проверили на коронавирус
14:36 | 14.03.2020
В Свердловской области скончался глава ЗАТО Свободный Владимир Мельников
14:02 | 14.03.2020
Минздрав: в Свердловской области по-прежнему не зафиксированы случаи заражения коронавирусом
13:29 | 14.03.2020
Сборная России по футболу сможет сыграть в Екатеринбурге. Эту идею поддержал министр спорта
12:49 | 14.03.2020
В Екатеринбурге продают квартиру в доме-памятнике деревянного зодчества
11:54 | 14.03.2020
В Нижнем Тагиле молодые люди избили подростка прямо во дворе школы
10:38 | 14.03.2020
Огнеборцев из Сухого Лога наградили за спасение ребёнка из колодца
10:15 | 14.03.2020
В Екатеринбурге на продажу выставили памятник промышленной архитектуры
09:33 | 14.03.2020
Ночью в Екатеринбурге горел деревянный дом
00:47 | 14.03.2020
Свердловский облсуд вынес решение по делу бывшего замначальника райотдела полиции в Екатеринбурге
21:42 | 13.03.2020
В Екатеринбурге День строителя будут отмечать в центре города
21:33 | 13.03.2020
Первый случай заболевания коронавирусом в Пермском крае подтвержден
20:10 | 13.03.2020
При корректировке терсхемы обращения с мусором учли более 90% предложений свердловчан
19:41 | 13.03.2020
В Екатеринбурге экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании
18:34 | 13.03.2020
«Уральские авиалинии» отменяют полеты в шесть стран
18:08 | 13.03.2020
Митрополит Кирилл совершит Божественную литургию в родительскую субботу в Екатеринбурге
17:48 | 13.03.2020
В выходные в Шарташском лесопарке пройдет соцопрос екатеринбуржцев
16:58 | 13.03.2020
Отопительный сезон в Екатеринбурге может закончиться в середине апреля
16:47 | 13.03.2020
В Екатеринбурге задержали псевдообщественника, предлагавшего решить вопросы с силовиками
16:28 | 13.03.2020
Урал примет эстафету «Марафона Победы» на следующей неделе
16:16 | 13.03.2020
В Пермской Думе прошло совещание по реализации рекомендаций Контрольно-счетной палаты
16:13 | 13.03.2020
Рабочая группа по анализу реализации программы «Молодая семья» начала свою деятельность
15:26 | 13.03.2020
До 2021 года в Нижнем Тагиле отремонтируют 16 дорог
15:03 | 13.03.2020
В прокуратуре Свердловской области назначили нового «надзирателя» за Следственным комитетом
14:36 | 13.03.2020
МегаФон открыл первый на Урале центр бизнес-возможностей
14:23 | 13.03.2020
В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области
14:06 | 13.03.2020
В Свердловской области начала работать «горячая линия» по коронавирусу