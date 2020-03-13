«Терешкова – это женщина, которую я всегда привожу в пример!»

15:54 | 14.03.2020

Многие известные люди страны вступились за первую в мире женщину-космонавта и депутата Госдумы РФ Валентину Терешкову. Не остались в стороне и общественники Прикамья. Они отмечают, что право на собственное мнение имеет каждый житель России, равно как и на свободное ее высказывание. И не согласие с политической позицией человека не должно приводить к личным оскорблениям.

«Во-первых, Валентина Терешкова - Герой Советского Союза, 10 лет была председателем Комитета советских женщин, постоянно помогает во всех социально-экономических вопросах. Она не просто первая в мире женщина-космонавт, она прославляла нашу страну, рискуя своей жизнью. Валентина Владимировна высказала лишь свою позицию, которая, по ее мнению, так же направлена на улучшения. Во-вторых, она не заслуживает того, что сейчас говорят про нее. Терешкова проделала путь от простого рабочего до генерала. Выступающие сейчас с негативом в ее адрес, просто живут сегодняшним днем. У всех будет возможность высказать свои предложения и показать свою позицию в день голосования, а сейчас Валентину Владимировну надо поддержать, потому что все что она делает - направлено на развитие общества и где бы она ни выступала, всегда говорит и думает о России», - рассказала нашему изданию председатель совета женщин в Пермском крае Екатерина Алимбаева.

Член краевой общественной палаты и председатель РОО «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова у себя в соцсетях отметила, что для нее женщина- космонавт – это тот, кто добился высот, своим упорством и трудом. «Валентина Терешкова та самая женщина, которую я привожу в пример! Читала про нее в школе, писала реферат. Мы с ней лично не знакомы, но я уважаю ее. Она выразила свое мнение! Открыто и публично. Она имеет на это право. Она настоящая. Я всегда за настоящих людей, слишком много фальши в последнее время. Обязательно найду возможность познакомиться с ней лично!», - подчеркнула общественник.

Напомним, на днях депутат Государственной думы Валентина Терешкова на заседании нижней палаты парламента высказала ряд предложений по поправкам в Конституцию. В частности, они касались снятия ограничений для одного человека занимать президентский срок либо, после проведения референдума, обнулить предыдущие сроки. Свое предложение Валентина Терешкова объяснила просьбами жителей России, с которыми она встречалась во время работы над поправками в Конституцию. После своего выступления Валентина Терешкова подверглась осуждению со стороны оппозиционно настроенных политиков в соцсетях. Однако почти сразу на ее защиту встали многие прославленные люди страны.

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