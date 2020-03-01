Первый случай заболевания коронавирусом в Пермском крае подтвержден

21:33 | 13.03.2020

Госпитализированный накануне житель Перми, по данным Роспотребнадзора, действительно инфицирован коронавирусом. Пациент находится в изолированном боксе в инфекционной больнице, состояние удовлетворительное.

Больной вернулся из Франции 10 марта. Все контактные лица взяты под наблюдение. Коронавирус ни у кого из них не выявлен, все пробы отрицательные, сообщает краевой минздрав.

Жителям Прикамья, прибывающим из-за границы, рекомендуют сообщить о своём прибытии по телефону горячей линии минздрава 8(342) 258-07- 87 или в Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае - 8(342) 236-41-52, 208-34-68 – и получить необходимые консультации.

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