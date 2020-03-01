Пермь: новости дня
16:16 | 13.03.2020
В Пермской Думе прошло совещание по реализации рекомендаций Контрольно-счетной палаты
На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей. По рекомендации КСП администрация изучила опыт городов Приволжского федерального округа: Уфы, Казани, Самары. Установлено, что основная проблема муниципальных образований по обеспечению детей-сирот жильем - это недостаточность финансирования на фоне роста количества нуждающихся. Кроме того, управление жилищных отношений отправило запрос в другие города, каким образом решаются аналогичные проблемы.
Ирина Чиркова, начальник управления жилищных отношений отметила, что план по обеспечению жильем детей-сирот выполняется:«В 2019 году приобретено 187 жилых помещений при плановом показателе 171 помещение. Увеличилось количество участников аукционов. В конце 2018 года их было 5, на сегодняшний день около 20».
«Выполнение социальных обязательств – это один из приоритетов властей Пермского края. Наша совместная задача - обеспечить жильем всех нуждающихся. Какое среднее время ожидания жилья в очереди? И какая нужна сумма, чтобы эта очередь сошла на нет?» - поинтересовался Юрий Уткин.
«Среднее время ожидания от 3 до 5 лет. На сегодняшний день в очереди 1267 человек и чтобы ее ликвидировать нужно 2 млрд. рублей», - ответила Ирина Чиркова.
В августе 2019 года аудиторы Контрольно-счетной палаты проанализировали 255 земельных участков. Было выявлено незаконное использование 16 сформированных земельных участков, 13 территорий, на которых земельные участки не сформированы, 11 пустующих участков, которые возможно вовлечь в оборот. На этих участках ведется производственная и торговая деятельность, находятся стоянки грузовых автомобилей, даже есть работающий асфальто-бетонный завод. Участок, расположенный по адресу Шоссе Космонавтов, 413 б, площадью 80,7 га не используется уже 3 года.
«При правильном использовании этих участков, доходы в бюджет могут составить не менее 65 млн. рублей в год. На 15 участках размещены постройки, площадь этих участков превышает 1 га. Доходы бюджета города Перми при передаче этих участков в аренду, составили бы 19,3 млн.рублей в год», - прокомментировала Мария Батуева.
Контрольно-счетная палата отметила недостаточно эффективную работу администрации по распоряжению и контролю за использованием земель в городе. Также администрации было рекомендовано выявить незаконное использование муниципальных земель по такому же алгоритму. Администрация уже провела роботу по установлению собственников объектов недвижимости, расположенных на 16 земельных участках. Десять собственников установлены, им начислена плата за фактическое использование участков, направлены претензионные письма на сумму 41 460 705 рублей.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:08 | 13.03.2020
Митрополит Кирилл совершит Божественную литургию в родительскую субботу в Екатеринбурге
17:48 | 13.03.2020
В выходные в Шарташском лесопарке пройдет соцопрос екатеринбуржцев
16:58 | 13.03.2020
Отопительный сезон в Екатеринбурге может закончиться в середине апреля
16:47 | 13.03.2020
В Екатеринбурге задержали псевдообщественника, предлагавшего решить вопросы с силовиками
16:28 | 13.03.2020
Урал примет эстафету «Марафона Победы» на следующей неделе
16:16 | 13.03.2020
В Пермской Думе прошло совещание по реализации рекомендаций Контрольно-счетной палаты
16:13 | 13.03.2020
Рабочая группа по анализу реализации программы «Молодая семья» начала свою деятельность
15:26 | 13.03.2020
До 2021 года в Нижнем Тагиле отремонтируют 16 дорог
15:03 | 13.03.2020
В прокуратуре Свердловской области назначили нового «надзирателя» за Следственным комитетом
14:36 | 13.03.2020
МегаФон открыл первый на Урале центр бизнес-возможностей
14:23 | 13.03.2020
В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области
14:06 | 13.03.2020
В Свердловской области начала работать «горячая линия» по коронавирусу
13:43 | 13.03.2020
В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика по факту хранения наркотиков
13:35 | 13.03.2020
Полпред Президента Николай Цуканов посетил Челябинский цинковый завод
13:22 | 13.03.2020
УГМК приняла участие в международном саммите «Металлы и сплавы»
13:09 | 13.03.2020
Председатель гордумы и сотрудники прокуратуры встретились с погорельцами на Уралмаше
12:43 | 13.03.2020
Полиция нашла пропавшую в Невьянске 14-летнюю девочку
12:22 | 13.03.2020
Схема движения автобуса №26 в Екатеринбурге будет изменена
12:14 | 13.03.2020
В Екатеринбурге назвали имена лучших онкологов Свердловской области
11:54 | 13.03.2020
В Свердловской области будут теплые выходные
11:30 | 13.03.2020
Баскетболистки УГМК на один день превратятся в учителей гимназии
11:09 | 13.03.2020
Девять работников АО «Уралэлектромедь» получили звание «Инженер года»
11:02 | 13.03.2020
В екатеринбургском Ботаническом саду распустилась 100-летняя пальма
10:36 | 13.03.2020
В Екатеринбурге пройдут IV благотворительные интеллектуальные игры «Мысли со смыслом»
10:26 | 13.03.2020
В Екатеринбурге на границе Академического с Широкой Речкой построят спортивный городок
10:26 | 13.03.2020
Жители Прикамья могут скорректировать платежи за вывоз мусора в МФЦ
10:18 | 13.03.2020
В Перми пройдет «горячая линия» Росреестра по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на объекты капстроительства
10:07 | 13.03.2020
Екатеринбургские школьники и студенты посетят 15 кинопоказов цикла «Чтобы помнили»