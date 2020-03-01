В Пермской Думе прошло совещание по реализации рекомендаций Контрольно-счетной палаты

16:16 | 13.03.2020

В работе приняли участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин, первый заместитель председателя Думы Дмитрий Малютин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, председатель Контрольно-счетной палаты города Перми Мария Батуева, депутаты Сергей Богуславский, Арсен Болквадзе, Василий Кузнецов,Алексей Демкин,Вячеслав Григорьев, Наталья Мельник, Наталья Рослякова, представители администрации.

На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей. По рекомендации КСП администрация изучила опыт городов Приволжского федерального округа: Уфы, Казани, Самары. Установлено, что основная проблема муниципальных образований по обеспечению детей-сирот жильем - это недостаточность финансирования на фоне роста количества нуждающихся. Кроме того, управление жилищных отношений отправило запрос в другие города, каким образом решаются аналогичные проблемы.

Ирина Чиркова, начальник управления жилищных отношений отметила, что план по обеспечению жильем детей-сирот выполняется:«В 2019 году приобретено 187 жилых помещений при плановом показателе 171 помещение. Увеличилось количество участников аукционов. В конце 2018 года их было 5, на сегодняшний день около 20».

«Выполнение социальных обязательств – это один из приоритетов властей Пермского края. Наша совместная задача - обеспечить жильем всех нуждающихся. Какое среднее время ожидания жилья в очереди? И какая нужна сумма, чтобы эта очередь сошла на нет?» - поинтересовался Юрий Уткин.

«Среднее время ожидания от 3 до 5 лет. На сегодняшний день в очереди 1267 человек и чтобы ее ликвидировать нужно 2 млрд. рублей», - ответила Ирина Чиркова.

В августе 2019 года аудиторы Контрольно-счетной палаты проанализировали 255 земельных участков. Было выявлено незаконное использование 16 сформированных земельных участков, 13 территорий, на которых земельные участки не сформированы, 11 пустующих участков, которые возможно вовлечь в оборот. На этих участках ведется производственная и торговая деятельность, находятся стоянки грузовых автомобилей, даже есть работающий асфальто-бетонный завод. Участок, расположенный по адресу Шоссе Космонавтов, 413 б, площадью 80,7 га не используется уже 3 года.

«При правильном использовании этих участков, доходы в бюджет могут составить не менее 65 млн. рублей в год. На 15 участках размещены постройки, площадь этих участков превышает 1 га. Доходы бюджета города Перми при передаче этих участков в аренду, составили бы 19,3 млн.рублей в год», - прокомментировала Мария Батуева.

Контрольно-счетная палата отметила недостаточно эффективную работу администрации по распоряжению и контролю за использованием земель в городе. Также администрации было рекомендовано выявить незаконное использование муниципальных земель по такому же алгоритму. Администрация уже провела роботу по установлению собственников объектов недвижимости, расположенных на 16 земельных участках. Десять собственников установлены, им начислена плата за фактическое использование участков, направлены претензионные письма на сумму 41 460 705 рублей.



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