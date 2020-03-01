Пермь: новости дня
16:13 | 13.03.2020
Рабочая группа по анализу реализации программы «Молодая семья» начала свою деятельность
Участие приняли заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, министр социального развития Пермского края Павел Фокин, депутат Пермской городской думы Олег Бурдин, начальник управления жилищных отношений администрации города Перми Ирина Чиркова, а также представители общественных организаций и жители города.
Ирина Чиркова рассказала, что в настоящее время в программе состоит 2029 семей, из них порядка 570 семей имеют право на получение социальной выплаты в размере 30-35%, в размере 10% – 587 семей, и 872 семьи, имеющие право на получение социальной выплаты в размере 10% и 35% расчетной (средней) стоимости жилья.
Количество выданных свидетельств на получение социальной выплаты в размере 30-35% в 2020 году увеличится в 4 раза: в 2019 году выдано 45 свидетельств, в 2020 году планируется выдать 154.
Докладчик отметила, что при выдаче свидетельств ключевой проблемой является непредоставление семьями документов, подтверждающих право на получение свидетельства о праве на социальную выплату, – в этом году это 24 семьи. На 5 марта 2020 года из списка исключено 26 семей в связи с достижение возраста 36 лет, отсутствием нуждаемости в улучшении жилищных условий и личным заявлением об исключении.
По словам Ирины Чирковой, общая сумма средств, выделенных на предоставление социальных выплат, составила 311,6 млн рублей. Вэтом году 540 семей гарантированно получат сертификаты и смогут улучшить свои жилищные условия.
Всего в городе Перми действует 61 мера социальной поддержки жителей.
Представители инициативной группы «Молодые семьи Орджоникидзевского района города Перми» обозначили проблему: после исключения из очереди в связи с достижением родителями 36 лет сумма социальной поддержки уменьшается до 10%, банки отказываются кредитовать с таким небольшим задатком, приобрести жилье не представляется возможным. Они также интересовались возможностью предоставления дополнительных выплат с учетом количества детей в семье и наличия имеющейся ипотеки.
Депутат Олег Бурдин предложил включить дополнительную выплату от города тем, кто достиг 36 лет. «Посчитаем, сколько у нас семей, нуждающихся в увеличении выплат, посмотрим возможности бюджета и мнения экспертов, и только после этого можно говорить о каких-то конкретных решениях. Бюджет уже утвержден, финансирование увеличили, но нам необходимо понимать, за счет каких средств будут предоставляться дополнительные выплаты», – отметил Олег Бурдин.
Члены рабочей группы приняли решение встречаться раз в квартал и проработать все предложения и замечания.
«Отмечена положительная динамика программы: увеличен объем финансирования, около 30% семей из списка получат в этом году новое жилье. Остаётся проблема, связанная с уменьшением суммы соцподдержки после достижения 36 лет. Одним из путей решения этой проблемы является взятие на себя дополнительных расходных обязательств. Мы должны постараться решить эту проблему, несмотря на то, что перед муниципалитетом стоят большие задачи по строительству школ и садиков, объектов спортивной инфраструктуры и нам достаточно сложно выделить дополнительные средства», – подчеркнул зампредседателя городской Думы Алексей Грибанов.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
18:08 | 13.03.2020
Митрополит Кирилл совершит Божественную литургию в родительскую субботу в Екатеринбурге
17:48 | 13.03.2020
В выходные в Шарташском лесопарке пройдет соцопрос екатеринбуржцев
16:58 | 13.03.2020
Отопительный сезон в Екатеринбурге может закончиться в середине апреля
16:47 | 13.03.2020
В Екатеринбурге задержали псевдообщественника, предлагавшего решить вопросы с силовиками
16:28 | 13.03.2020
Урал примет эстафету «Марафона Победы» на следующей неделе
16:16 | 13.03.2020
В Пермской Думе прошло совещание по реализации рекомендаций Контрольно-счетной палаты
16:13 | 13.03.2020
Рабочая группа по анализу реализации программы «Молодая семья» начала свою деятельность
15:26 | 13.03.2020
До 2021 года в Нижнем Тагиле отремонтируют 16 дорог
15:03 | 13.03.2020
В прокуратуре Свердловской области назначили нового «надзирателя» за Следственным комитетом
14:36 | 13.03.2020
МегаФон открыл первый на Урале центр бизнес-возможностей
14:23 | 13.03.2020
В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области
14:06 | 13.03.2020
В Свердловской области начала работать «горячая линия» по коронавирусу
13:43 | 13.03.2020
В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика по факту хранения наркотиков
13:35 | 13.03.2020
Полпред Президента Николай Цуканов посетил Челябинский цинковый завод
13:22 | 13.03.2020
УГМК приняла участие в международном саммите «Металлы и сплавы»
13:09 | 13.03.2020
Председатель гордумы и сотрудники прокуратуры встретились с погорельцами на Уралмаше
12:43 | 13.03.2020
Полиция нашла пропавшую в Невьянске 14-летнюю девочку
12:22 | 13.03.2020
Схема движения автобуса №26 в Екатеринбурге будет изменена
12:14 | 13.03.2020
В Екатеринбурге назвали имена лучших онкологов Свердловской области
11:54 | 13.03.2020
В Свердловской области будут теплые выходные
11:30 | 13.03.2020
Баскетболистки УГМК на один день превратятся в учителей гимназии
11:09 | 13.03.2020
Девять работников АО «Уралэлектромедь» получили звание «Инженер года»
11:02 | 13.03.2020
В екатеринбургском Ботаническом саду распустилась 100-летняя пальма
10:36 | 13.03.2020
В Екатеринбурге пройдут IV благотворительные интеллектуальные игры «Мысли со смыслом»
10:26 | 13.03.2020
В Екатеринбурге на границе Академического с Широкой Речкой построят спортивный городок
10:26 | 13.03.2020
Жители Прикамья могут скорректировать платежи за вывоз мусора в МФЦ
10:18 | 13.03.2020
В Перми пройдет «горячая линия» Росреестра по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на объекты капстроительства
10:07 | 13.03.2020
Екатеринбургские школьники и студенты посетят 15 кинопоказов цикла «Чтобы помнили»