Рабочая группа по анализу реализации программы «Молодая семья» начала свою деятельность

16:13 | 13.03.2020

В декабре 2019 года было принято решение создать рабочую группу с участием общественности по анализу реализации программы «Молодая семья» в городе Перми и Пермском крае. 11 марта в администрации города состоялось первое заседание рабочей группы.

Участие приняли заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин, заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, министр социального развития Пермского края Павел Фокин, депутат Пермской городской думы Олег Бурдин, начальник управления жилищных отношений администрации города Перми Ирина Чиркова, а также представители общественных организаций и жители города.

Ирина Чиркова рассказала, что в настоящее время в программе состоит 2029 семей, из них порядка 570 семей имеют право на получение социальной выплаты в размере 30-35%, в размере 10% – 587 семей, и 872 семьи, имеющие право на получение социальной выплаты в размере 10% и 35% расчетной (средней) стоимости жилья.

Количество выданных свидетельств на получение социальной выплаты в размере 30-35% в 2020 году увеличится в 4 раза: в 2019 году выдано 45 свидетельств, в 2020 году планируется выдать 154.

Докладчик отметила, что при выдаче свидетельств ключевой проблемой является непредоставление семьями документов, подтверждающих право на получение свидетельства о праве на социальную выплату, – в этом году это 24 семьи. На 5 марта 2020 года из списка исключено 26 семей в связи с достижение возраста 36 лет, отсутствием нуждаемости в улучшении жилищных условий и личным заявлением об исключении.

По словам Ирины Чирковой, общая сумма средств, выделенных на предоставление социальных выплат, составила 311,6 млн рублей. Вэтом году 540 семей гарантированно получат сертификаты и смогут улучшить свои жилищные условия.

Всего в городе Перми действует 61 мера социальной поддержки жителей.

Представители инициативной группы «Молодые семьи Орджоникидзевского района города Перми» обозначили проблему: после исключения из очереди в связи с достижением родителями 36 лет сумма социальной поддержки уменьшается до 10%, банки отказываются кредитовать с таким небольшим задатком, приобрести жилье не представляется возможным. Они также интересовались возможностью предоставления дополнительных выплат с учетом количества детей в семье и наличия имеющейся ипотеки.

Депутат Олег Бурдин предложил включить дополнительную выплату от города тем, кто достиг 36 лет. «Посчитаем, сколько у нас семей, нуждающихся в увеличении выплат, посмотрим возможности бюджета и мнения экспертов, и только после этого можно говорить о каких-то конкретных решениях. Бюджет уже утвержден, финансирование увеличили, но нам необходимо понимать, за счет каких средств будут предоставляться дополнительные выплаты», – отметил Олег Бурдин.

Члены рабочей группы приняли решение встречаться раз в квартал и проработать все предложения и замечания.

«Отмечена положительная динамика программы: увеличен объем финансирования, около 30% семей из списка получат в этом году новое жилье. Остаётся проблема, связанная с уменьшением суммы соцподдержки после достижения 36 лет. Одним из путей решения этой проблемы является взятие на себя дополнительных расходных обязательств. Мы должны постараться решить эту проблему, несмотря на то, что перед муниципалитетом стоят большие задачи по строительству школ и садиков, объектов спортивной инфраструктуры и нам достаточно сложно выделить дополнительные средства», – подчеркнул зампредседателя городской Думы Алексей Грибанов.

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