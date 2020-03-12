В Перми пройдет «горячая линия» Росреестра по вопросам кадастрового учета и регистрации прав на объекты капстроительства

10:18 | 13.03.2020

Специалисты ведомства будут принимать звонки от жителей 13 марта с 13:00 до 16:00 по телефонам: 205-95-72, 205-96-28.



Специалисты Управления Росреестра готовы проконсультировать всех обратившихся на телефон «горячей линии» по вопросам государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты капитального строительства, а также по вопросам перепланировки помещений, реконструкции сооружений.



Жители смогут задать свои вопросы 13 марта с 13:00 до 16:00 по телефонам: 205-95-72, 205-96-28.

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