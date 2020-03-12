В ближайшие три года на обновление лесопожарной техники в Прикамье направят около 260 млн рублей

09:51 | 13.03.2020

В рамках рабочей поездки в Чердынской городской округ глава Пермского края Дмитрий Махонин обсудил с главой муниципалитета Андреем Ламановым подготовку к предстоящему летнему пожароопасному сезону. В обсуждении также приняли участие заместитель председателя правительства Пермского края - министр территориального развития Александр Борисов и министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Килейко.



По данным минприроды, леса на территории Чердынского городского округа характеризуются высокой потенциальной пожарной опасностью. Несмотря на то, что в 2019 году на территории района не было зафиксировано пожаров, в регионе ведется планомерная работа по усилению лесопожарных формирований.



По итогам Дмитрий Махонин поручил главе Чердынского округа Андрею Ламанову совместно с региональными минприроды и минтерразвития крайне ответственно подойти к подготовке к пожароопасному сезону в муниципалитете и продолжить работу по обновлению и пополнению лесопожарной техники в регионе, в том числе, и на Чердынской лесопожарной станции III типа. Именно силы этого ведомства задействуются муниципалитетом в случае возникновения пожаров в территории леса наземного тушения, которая составляет 130,8 тыс. га.



Так, по данным минприроды, в прошлом году для Чердынской лесопожарной станции был приобретен трактор ТЛ-4 и легковой автомобиль повышенной проходимости УАЗ. Средства на них были направлены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На сегодня лесопожарная станция в Чердыни оснащена автоцистернами, тралом, полуприцепом, лесопожарным трактором, трелевочной машиной, бульдозером, легковым автомобилем, пожарным оборудованием и иными средствами тушения лесных пожаров.



Стоит отметить, 1,8 млн га лесов на территории Чердынского городского округа занимают так называемые транспортно недоступные леса, для тушения пожаров в которых привлекают парашютистов-десантников. Зона авиационного тушения в Чердынском городском округе обслуживается Ныробским авиаотделением.



В текущем году за счет средств федерального бюджета в Ныробское авиаотделение и Чердынскую лесопожарную станцию планируется поставить бульдозер и парашютное снаряжение (тренировочные парашюты ПТЛ-72, парашюты Лесник-3, защитные костюмы парашютистов-пожарных СПП). На эти цели будет направлено более 10 млн рублей.



Всего на обновление лесопожарной техники и оборудования в краевом и федеральном бюджете до 2022 года предусмотрено порядка 260 млн рублей, из них 74 млн рублей на обновление автопарка и оборудования выделено в 2020 году.

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