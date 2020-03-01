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16:49 | 12.03.2020

Дмитрий Махонин: В крае должны и будут предприниматься все меры для защиты от коронавируса

Об этом глава Пермского края заявил сегодня, 12 марта. Для оперативного решения вопросов штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, который возглавил глава региона, будет собираться ежедневно.

По словам Дмитрия Махонина, главная задача краевых властей сейчас – минимизировать возможность проникновения вируса на территорию региона. «Для того чтобы обезопасить жителей, мы усиливаем меры контроля в первую очередь на въезде в регион. Теперь в аэропорту будут проверять состояние здоровья пассажиров всех рейсов, а не только международных – мы понимаем, что наши земляки и гости могут приезжать к нам через другие крупные города. Помимо этого, мы выступим с инициативой на федеральный уровень, чтобы подобные меры предосторожности были введены и на железнодорожных перевозках», – обозначил глава Пермского края и добавил, что «утренний фильтр», который во время эпидемии ОРВИ и гриппа вводят в детских садах и школах, должен быть распространен на колледжи и вузы.

Рекомендации по дезинфекции помещений даны во все точки массового скопления людей: торговые центры, кинотеатры. Отдельно глава региона остановился на личной бдительности людей: «Важно, чтобы жители не игнорировали предупреждения и пользовались мерами предосторожности – носили маски, наблюдали за своим состоянием, здоровьем близких и окружающих. От этого зависит безопасность всего региона».

Штаб предупреждения распространения коронавируса разработал план действий по трем этапам: превентивный, режим повышенной готовности и особый режим. На данный момент случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Пермском крае нет. Чтобы избежать случаев заражения, в регионе ограничены международные мероприятия. Часть из них могут быть отменены, некоторые пройдут без зрителей. Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор Прикамья просят жителей отнестись к принимаемым мерам с пониманием.

По итогам заседания Дмитрий Махонин дал поручение минздраву совместно с минфином проработать вопрос закупки средств персональной безопасности и оборудования на средства резервного фонда.

Напомним, в Прикамье заработала круглосуточная горячая телефонная линия по коронавирусу.

© «Вечерние ведомости»

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