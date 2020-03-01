Парламент Пермского края поддержал инициативу президента

16:11 | 12.03.2020

Депутаты ЗС поддержали закон Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».



Документ включает в себя инициативы, озвученные президентом в послании Федеральному Собранию и доработанные в ходе рассмотрения в Государственной Думе и Совете Федерации. В предложенном документе возрастает роль представительных органов власти. Поправками предлагается назначение главы правительства и министров только после утверждения их кандидатур Госдумой. А министров, которые занимаются вопросами обороны, безопасности государства и общества, предлагается назначать после консультаций с Советом Федерации. Также президент будет представлять Совету Федерации кандидатуры на высшие должности в Верховном суде, Конституционном суде и Генпрокуратуре. Кроме того, закрепляется право Совета Федерации по представлению президента отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов, а у Конституционного суда появляются новые полномочия - по запросу главы государства проверять конституционность законопроектов до того, как их подпишет президент.



Лидеру страны будет предоставлена возможность формировать Госсовет, который станет определять основные направления внутренней и внешней политики. Также в поправках сказано о запрете на ограничение прав и о компенсации дополнительных расходов органам местного самоуправления, возникших в результате выполнения полномочий, имеющих государственное значение. Таким образом, формируется единая система публичной власти.



В социальной сфере предлагается установить минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже величины прожиточного минимума, а также закрепляется гарантия обязательной ежегодной индексации пенсий. Конкретно детализируются и прописываются социальные обязательства государства. Органы власти обязаны обеспечивать реализацию мер государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, проведения государственной молодежной политики, создания условий для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни.



«Конституция РФ, по которой мы сейчас живем, принималась в начале 90-х годов. Тогда страна после развала СССР переживала тяжелые времена. Сейчас пройден достаточно большой путь, и задачи расширились. Мы можем говорить о том, чтобы закрепить в Конституции социальное партнерство с бизнесом в сфере регулирования трудовых отношений. Не только бюджетные и государственные предприятия, но и частные компании будут обязаны руководствоваться не только собственными бизнес-интересами, но и интересами своих работников», - отметил председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Александр Бойченко. Одобренные Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами поправки будут вынесены на общероссийское голосование.



«Единственным и главным носителем власти в стране является народ. Для того чтобы избиратели могли высказать свою позицию по отношению к поправкам в Конституцию, мы должны обеспечить им такую возможность, провести необходимые подготовительные мероприятия на уровне субъекта федерации, - отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих. – Особенную важность момента определяет и то, что это основной документ, по которому вся наша страна будет жить в ближайшие десятилетия».

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