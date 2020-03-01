С начала года в Перми более 90 молодых семей уже получили сертификаты на компенсацию стоимости жилья

16:02 | 12.03.2020

В Перми прошла первая встреча рабочей группы по реализации программы «Молодая семья». Финансирование по сравнению с прошлым годом увеличено в 2 раза, поэтому жильем будет обеспечено большее количество семей. Участники программ уже начали получать сертификаты на компенсацию в размере 10% и 30-35% стоимости.



В конце прошлого года глава Перми Дмитрий Самойлов поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами поддержки молодых семей. В рабочую группу вошли представители администраций Пермского края и города Перми, депутаты гордумы, сотрудники Контрольно-счетной палаты города, а также инициативные жители города. Встреча, состоявшаяся 11 марта, была установочной – на ней были обозначены существующие вопросы, молодые семьи озвучили свои предложения, также обсуждались организационные вопросы деятельности рабочей группы.



В ходе мероприятия были заслушаны доклады начальника управления жилищных отношений администрации Перми Ирины Чирковой и министра социального развития Пермского края Павла Фокина. В 2020 году общее финансирование программ увеличено в 2 раза – всего из федерального, краевого и городского бюджетов выделено более 310 млн рублей. Это позволит выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты в размере 30-35% от средней стоимости жилья 177 молодым семьям, а в размере 10% – 363 семьям.



В настоящий момент уже сформированы списки молодых семей, которые получат поддержку в этом году. Часть семей, предоставивших полный пакет документов, уже получили сертификаты. 80 семьям выданы свидетельства на получение выплаты в размере 30-35%, 12 семьям – на получение 10%-ной выплаты.



Ирина Чиркова сообщила, что до 20 марта всем молодым семьям, вошедшим в списки, необходимо предоставить пакет документов на подтверждение социальной выплаты, иначе они будут исключены из программ. Кроме того, представители власти рассказали о других мерах социальной поддержки для молодых и многодетных семей.



Инициативные граждане, вошедшие в рабочую группу, подняли наиболее волнующие для них темы, например, увеличение финансирования по программе и эффективности выплат. Также участники предложили пересмотреть систему информирования – уйти от заказных почтовых отправлений и перевести систему в электронный вид.



После обсуждения, в ходе которого представители обеих сторон могли высказать свои замечания и предложения, было принято решение провести следующую встречу в середине мая. На федеральном уровне дано поручение к этому времени выдать молодым родителям все сертификаты в размере 30-35%. Соответственно, представители власти разных уровней смогут доложить о промежуточных результатах проведенной работы.



Сегодня в Перми существует две программы по поддержке молодых семей: возобновленная в 2018 году государственная программа «Семья и дети Пермского края», предполагающая получение участниками 10% компенсации, и федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы. По федеральной целевой программе семьи могут получить от 30 до 35% компенсации стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств. Эти программы направлены на создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае.

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