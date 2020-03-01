В Прикамье заработала круглосуточная горячая телефонная линия по коронавирусу

14:07 | 12.03.2020

При проявлении симптомов жители и гости Пермского края могут обратиться за помощью на горячую телефонную линию по коронавирусу. Она начала работать 12 марта.



Телефоны горячих линий по коронавирусу:



8-800-200-0-200 горячая линия Минздрава РФ;



8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;



8 (342) 258-07-87 горячая линия минздрава Пермского края с 8.00 до 20.00.



Напомним, на данный момент ни одного случая заражения коронавирусом в Пермском крае не выявлено. Специалистами министерства здравоохранения совместно с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю утвержден план мероприятий по предотвращению завоза и распространения нового коронавируса в Прикамье. Например, организован межведомственный оперативный штаб, разработаны мероприятия в отношении источника инфекции, путей и факторов передачи возбудителя, а также контактных лиц.



В международном аэропорту «Большое Савино» проводится усиленный контроль всех лиц, прибывающих из неблагополучных регионов, с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

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