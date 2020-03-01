На региональных дорогах Прикамья установят новые комплексы фотовидеофиксации

13:43 | 12.03.2020

В текущем году на региональных автодорогах Пермского края планируется установить 7 комплексов фотовидеофиксации на наиболее аварийных участках краевых автотрасс. Планируется разместить камеры на автодорогах «Болгары - Юго-Камский - Крылово» (22 км), «Кунгур – Соликамск» (202 км), «Пермь - Березники» (172 км), шоссе Космонавтов (зона въезда в международный аэропорт «Пермь»). В краевой столице комплексы установят на перекрестке Восточного обхода и Бродовского тракта, перекрестке Восточного обхода и отворота на деревню Паздерино, на шоссе Космонавтов (332а).



Сегодня на региональных дорогах Прикамья установлены 219 комплексов фотовидеофиксации. Ежедневно дополнительно на улицах региона выставляется до 50 передвижных комплексов. Помимо камер фотовидеофиксации на региональных автодорогах, еще 11 комплексов расположены на федеральных трассах.



В зависимости от настройки, видеокамеры нового поколения могут фиксировать более 20 типов нарушений: от превышения скоростного режима или выезда за стоп-линию до движения по выделенной полосе или нарушения правил остановки, стоянки. В 2020 году на ряде участков автомобильных дорог повышенной аварийности будет настроена фиксация средней скорости. Кроме того, с помощью камер будет осуществляться распознавание типов транспортных средств, характер перевозимого груза, определение опасных грузов.



По словам руководителя Центра безопасности дорожного движения Пермского края Александра Куликова, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в регионе ежегодно увеличивается число комплексов фотовидеофиксации на автотрассах: «Цель развития системы фиксации нарушений правил дорожного движения не в увеличении количества штрафов, а в снижении аварийности и смертности на пермских дорогах. По данным ГИБДД Пермского края, на всех участках, где установлены камеры, отмечено снижение аварийности».



Напомним, для удобства автомобилистов при выборе маршрута сеть стационарных и передвижных камер можно увидеть в режиме онлайн на портале «Управляем вместе» https://vmeste.permkrai.ru/open_data/category/95/ и на сайте ГИБДД Пермского края.

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