Пермь: новости дня
12:21 | 12.03.2020
Пермякам напоминают о необходимости подготовки пакета документов на получение сертификата в детский лагерь
Сейчас в Перми ведется подготовка к открытию пунктов выдачи сертификатов на оздоровление и отдых детей в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях. Открыть их планируется в первой декаде апреля. Об этом будет сообщено дополнительно.
В департаменте социальной политики администрации Перми напоминают о необходимости подготовить пакет документов для получения сертификата, сумма которого зависит от социального статуса или среднемесячного дохода семьи. Отметим, что бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума, не предоставляется.
В этом году изменилась форма заявления на предоставление сертификата. Для семей, бюджетная поддержка которых зависит от уровня дохода, необходима подпись второго родителя. Кроме того, при подаче заявления необходимо предоставить копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) родителя (законного представителя) и ребенка.
Пакет необходимых документов можно найти на официальном сайте администрации Перми в разделе «Социальная сфера/Семья и детство/Оздоровительная кампания/Сертификат на оздоровление и (или) отдых детей» (https://www.gorodperm.ru/actions/social/family/camp/info_for_parents/), здесь же можно скачать бланк заявления.
Для удобства родителей создан реестр загородных лагерей отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительных детских лагерей и детских специализированных (профильных) лагерей. Он размещается министерством социального развития Пермского края на сайте в разделе «Отдых и оздоровление детей/Реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления» (http://minsoc.permkrai.ru/otdykh-i-ozdorovlenie-detey/reestr-postavshchikov-uslug-po-organizatsii-otdykha-detey-i-ikh-ozdorovleniya/). Из него можно выбрать лагерь, который работает с сертификатами.
Также напомним, что в департаменте социальной политики администрации Перми идет прием заявлений на предоставление компенсации, он продлится до 31 июля.
По вопросам организации отдыха и оздоровления детей следует обращаться в департамент социальной политики по телефонам: 236-12-14, 236-15-54 либо лично по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет 11 в часы приема: понедельник-четверг с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
© «Вечерние ведомости»
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