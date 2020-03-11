Пермь: новости дня
11:57 | 12.03.2020
«Пермская сетевая компания» за 2019 год инвестировала 18 млн рублей в модернизацию центральных тепловых пунктов Перми
В 12 ЦТП энергетики установили 7 современных пластинчатых подогревателей (бойлеров) вместо устаревших кожухотрубных. Также смонтировано 40 насосов, оснащенных частотными прерывателями рабочего цикла. Это позволит надежно и бесперебойно подавать отопление и горячую воду в сотни домов Перми.
Также 16 ЦТП оснащены системами автоматической регулировки подачи теплоносителя. Эта технология обеспечивает возможность регулировать температуру теплоносителя в зависимости от погодных условий. В результате для жителей повысилось качество коммунальных услуг и выросла эффективность теплоснабжения.
Чтобы обеспечить надежную передачу теплоресурса от ЦТП до многоквартирных домов, в прошлом году было переложено 1,6 км сетей отопления и горячего водоснабжения. На эти цели компания выделила 9,1 млн рублей. Такие меры сократят сроки летних ремонтов и позволят реже отключать горячую воду во время профилактических ремонтов.
«Центральные теплопункты сегодня обеспечивают подачу отопления и горячей воды для значительной части населения Перми. Поэтому энергетикам важно обеспечить их надежную работу: например, использовать современные надежные подогреватели и устойчивые к перепадам напряжения в электросети насосы. В результате качество услуг отопления и горячего водоснабжения повышено, при этом расчет за коммунальные услуги стал более точным», - отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко.
Помимо реализованной модернизации для части ЦТП, в 2019 году «Пермская сетевая компания» завершила программу по оснащению приборами учета теплоэнергии всех центральных теплопунктов Перми. Смонтированное на 392 ЦТП оборудование выполняет две основные функции: фиксация объема отпускаемого тепла и передача в диспетчерскую основных показателей теплоносителя – температуры и давления. Это позволит более оперативно выявлять и устранять утечки на теплосетях и положительно повлияет на качество предоставляемых услуг теплоснабжения.
© «Вечерние ведомости»
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