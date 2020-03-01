В Чердынском округе открыт памятник солдату 6-й роты Псковской парашютно-десантной дивизии Юрию Ляшкову

17:58 | 11.03.2020

Сегодня, 11 марта, в с. Бондюг Чердынского городского округа состоялось открытие бюста нашему земляку, солдату 6-й роты 104 Псковской парашютно-десантной дивизии Юрию Ляшкову. Бюст открыт на территории основной общеобразовательной школы, где размещена памятная доска герою.



Почтить память земляка приехал глава Пермского края Дмитрий Махонин. Он отметил, что с момента битвы прошло чуть больше 20 лет: «… если изучить хронологию боевых действий, то можно увидеть все, что характеризует наш народ: прежде всего это героизм, дух русского солдата, взаимовыручка, - подчеркнул Дмитрий Махонин. - Это действительно то, чем мы можем гордиться - когда русский солдат за 1000 км понимает, что воюет за нас, за своих родных, своих детей, родных и близких».



Председатель регионального отделения общественной организации «Союз десантников России» Андрей Поздеев, вспоминая историю подвига бойцов, отметил, что наши ребята ценой своей жизни обеспечили мир и спокойствие нам и нашим потомкам: «Цена высока. Мы помним и детям своим сказали о подвиге шестой парашютно-десантной роты. Время скоротечно, но нам не безразлично, каким будет время и наша страна для наших детей и внуков. Девиз десантников: «Никто, кроме нас!»



По словам сестры Юрия Ляшкова Ольги Кащук, он был жизнерадостным и всегда приходил на помощь. «В письмах никогда не было каких-то намеков, что он боится идти на войну. Мы переписывались на протяжении всей службы. Самое грустное письмо было адресовано мне, чтобы я подготовила маму, когда его отправили в Чечню», - вспоминает Ольга. Юрий Ляшков награжден орденом Мужества посмертно.



31 июля 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников, которые предотвратили прорыв под Улус-Кертом (Чеченская Республика) 2,5 тыс. членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли. За проявленное мужество 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно.



В Пермском крае установили три из них. Напомним, 6 марта в Чайковском был открыт бюст однополчанину Дениса Трегубова - Алексею Кирьянову, также солдату 6-й роты 104 Псковской парашютно-десантной дивизии. Памятник установлен в школе №9, которую закончил герой. 10 марта в Сквере памяти в Чусовом открыт бюст рядовому Денису Трегубову.

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