Континентальный кубок по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин отменен

15:29 | 11.03.2020

Финальные этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, русского тура «Синяя птица», пройдут без зрителей. Решение принято на заседании организационного комитета под руководством заместителя председателя правительства Пермского края Антона Клепикова. Меры приняты в целях эпидемиологической безопасности.



«В связи со сложной ситуацией, связанной с коронавирусом, принято непростое решение. Но здоровье жителей Пермского края важнее всего. Прошу отнестись с пониманием к этим мерам предосторожности», - заявил Антон Клепиков.



Также отменена и культурная часть программы «Синей птицы» - посещение Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.



«В сложившейся ситуации все команды без исключения понимают причину отмены гала-вечера в Пермском балете, связанную с нахождением в закрытом помещении. Мы сосредоточимся на спортивной составляющей турнира и проведем хорошее спортивное событие для наших телезрителей», - заявила рейс-директор женского Кубка мира г-жа Чика Йошида.



Кроме того, по согласованию с международной федерацией лыжных видов спорта отменены российские этапы Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Ранее от проведения этапов отказалась Польша.



Сами финальные этапы Кубка мира среди женщин состоятся раньше – 19 и 20 марта. Трансляцию соревнований покажет телеканал Матч Страна, также соревнования будут показаны на телеканале ДОМ.ru ГИД и в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/skij). Всем купившим билеты на соревнования деньги будут возвращены.

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