В Перми пройдет второй педагогический кинофестиваль «Признание-2020»

14:39 | 11.03.2020

В фестивале могут принять участие как педагоги, так и школьники. Конкурсантам предлагается снять фильм или социальную рекламу, разрушающие стереотипы об образовании.



Фестиваль проводится по 5 номинациям, заявиться в них участники могут с биографическими фильмами о педагоге или педагогической династии, об интересах и хобби учителей вне школы, фильмами, разрушающими стереотипы об образовании, или социальной рекламой, популяризующей профессию. Длительность фильмов не должна превышать 7 минут, социальной рекламы – 3 минут.



Для участия в кинофестивале уже направлено более 70 заявок. С 11 по 21 марта для всех участников состоится обучение созданию фильма или социальной рекламы, до 31 марта конкурсанты должны направить ссылку на созданный видеоролик. Жюри определит победителей до 17 апреля, после чего состоится торжественная церемония награждения.



Организатором кинофестиваля выступает Ассоциация молодых педагогов совместно с городским Домом учителя.



- Представленные работы должны носить жизнеутверждающий характер, призывать к созиданию, партнерству, желанию менять свои взгляды, стиль жизни, - отмечают организаторы фестиваля.



Посмотреть работы участников и победителей кинофестиваля прошлого года можно на странице Ассоциации молодых педагогов в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/teachers_perm или по хэштегу #кинофестиваль_признание.

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