В 2019 году в Перми капитально отремонтировали 16 трамваев

14:23 | 11.03.2020

Капитальный ремонт позволил продлить срок эксплуатации трамвайных вагонов, сделать их более надежными и сократить время простоя электротранспорта по причине поломки.



Как сообщили в МУП «Пермгорэлектротранс», капитальный ремонт включает полное устранение дефектов кузова, узлов и агрегатов трамвайного вагона для повышения их эксплуатационной надежности. Также в прошлом году предприятие провело текущий ремонт 34 трамваев. Этот вид ремонта выполняется для обеспечения работоспособности и восстановления отдельных узлов и деталей электротранспорта.



Кроме того, для осуществления технического контроля за подвижным составом и поддержания его в надлежащем состоянии на предприятии проводится несколько видов технического обслуживания: ежедневное обслуживание, ТО-1 (один раз в четыре дня) и ТО-2 (при определенном пробеге трамвайного вагона).



Также плановое техническое обслуживание проходят два новых современных трамвая – трехсекционный вагон «Лев» и односекционный трамвай «Львенок».



В результате проведенных мероприятий по сравнению с 2018 годом на 9,5% сократилось время простоев электротранспорта по причине поломки подвижного состава.

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