Жительницу Прикамья заставили выделить детям доли в жилье

12:58 | 11.03.2020

Во исполнение решения суда судебные приставы Пермского края обязали мать оформить жилое помещение в собственность с выделением долей в пользу несовершеннолетних детей, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



По Федеральному закону «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» родители обязаны выделить детям доли в жилом помещении, приобретенном при помощи материнского капитала, определив размер этих долей по соглашению.



Специалисты Пенсионного фонда, проверяя документы, установили, что жительница

Кудымкара, купив квартиру на средства маткапитала, в нарушение заключенного соглашения не выделила доли дочери и сыну. В интересах детей в суд с исковым заявлением обратился городской прокурор. Суд обязал мать оформить жилое помещение в общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми 6 и 12 лет.



Исполнительный лист поступил в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам. Женщину уведомили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможном применении штрафных санкций в случае неисполнения решения суда в установленный законом срок, но она проигнорировала предупреждение и не стала исполнять решение суда. Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, но эта мера на должницу не подействовала. За неисполнение решения суда во вновь установленный срок женщину привлекли к административной ответственности. Второе наказание рублем возымело действие.



Исполнительное производство завершено после предоставления документов, подтверждающих регистрацию права собственности детей на треть квартиры.

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