Пермские школьники запустят в небо авиамодели

12:30 | 11.03.2020

15 марта на площадке клуба «Электрон» (улица Гашкова, 45) пройдут открытые городские соревнования «Планеры над Мотовилихой», посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



В соревнованиях, которые в этом году пройдут в одиннадцатый раз, примут участие более 100 детей и подростков, увлеченных авиамодельным спортом и техническими науками. Юные авиаконструкторы отправят в небо Мотовилихи летательные модели, сделанные своими руками: метательные планеры и модели с динамическим стартом – контурные полукопии реактивных самолетов.



После соревновательного блока ребята примут участие в квесте «Моя безопасность». В увлекательной форме их познакомят с навыками поведения в экстремальных ситуациях.



Соревнования организует и проводит центр детского творчества «Шанс» при поддержке департамента образования администрации Перми и Всероссийского добровольного пожарного общества.

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