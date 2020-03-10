В Прикамье высадят 329 тысяч деревьев в память о пермяках, погибших в Великой Отечественной войне

12:28 | 11.03.2020

В Пермском крае появятся «Сады памяти», посвященные землякам, отдавшим жизнь ради Победы в Великой Отечественной войне. В ходе войне погибли и пропали без вести около 214 тысяч пермяков. В память о погибших жители края высадят 329 тысяч деревьев.



Памятные посадки пройдут по всему Пермскому краю – в парках, скверах, на территории школ и детских садов, а также на землях лесного фонда.



«Сад памяти» - это не просто акция, это наша с вами общая благодарность всем тем, кто воевал за нас, за наш мир сейчас. В этом году мы создаем новую традицию, которая призвана сохранить подвиг предков», – подчеркивает министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.



Центральное мероприятие, организатором которого выступит минприроды Пермского края, пройдет 18 мая в Чусовском районе. Участники высадят 9 тысяч сеянцев на землях лесного фонда.



Отметим, в Пермском крае ежегодно проходит посадка лесных культур. В 2019 году в Пермском крае началась реализация регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», в рамках которого президентом России Владимиром Путиным поставлена задача к 2024 году обеспечить 100-процентный баланс вырубки леса и его возобновления.



Участвовать в кампании по высадке «Сада памяти» может каждый. Для этого достаточно зайти на официальный сайт «Сад памяти» (https://садпамяти2020.рф/) или «Сохраним лес» (https://сохранимлес.рф/), выбрать ближайшую точку мероприятия. На карте вы узнаете дату, время посадки и контакты для связи. На сайте есть возможность зарегистрироваться, рассказать, кому вы посвящаете свое дерево, чтобы получить электронный сертификат, который будет напоминать вашей семье об этом событии.



Необходимо помнить, что к участию в мероприятиях на землях лесного фонда допускаются граждане с прививкой от энцефалита.



Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» выступило с инициативой создать каждому, кто приближал Победу, живой памятник: высадить по всей стране 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.

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