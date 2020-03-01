Жителей Перми приглашают на бесплатные занятия по футболу и скандинавской ходьбе

19:56 | 10.03.2020

В Индустриальном районе для учащихся школ и колледжей проводятся занятия по футболу и физкультуре, а людей старшего возраста ждут на тренировки по ходьбе в парке «Балатово».



До 20 марта для учащихся школ и колледжей проводятся занятия по футболу и физкультуре на спортивных площадках по адресам: улица Архитектора Свиязева, 28б, улица Карпинского, 75, улица Сивкова, 3а (спортивные площадки МКУ «Городской культурно-спортивный комплекс»), проспект Декабристов, 35а (школа №3). Также людей старшего возраста ждут на занятия по общей физической подготовке и скандинавской ходьбе, которые проводятся в парке культуры и отдыха «Балатово».



Тренировки проводятся в группах, в среднем, по 15 человек в каждой. Все занятия бесплатны для посещения, проводят их квалифицированные тренеры и инструкторы. Занятия организованы три раза в неделю, их продолжительность 1,5 часа. С расписанием занятий можно ознакомиться здесь: http://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15962/11109/sport/Raspisanije_20.02.2020_-_20.03.2020.jpg.



Подробную информацию о работе спортивных площадок и расписание тренировок можно получить в отделе по культуре, спорту и молодежной политике администрации Индустриального района Перми: улица Мира, 15, кабинет 601, телефон: 227-93-81.

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