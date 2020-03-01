В текущем году в Прикамье все дома престарелых и интернаты для детей-сирот будут подключены к интернету

19:52 | 10.03.2020

В Прикамье к высокоскоростному интернету до конца 2019 года подключено 71 учреждение системы социального развития и содействия занятости населения, сообщили в министерстве информационного развития и связи Пермского края. Для выполнения работ был заключен контракт с компанией «Ростелеком» в рамках государственной программы «Информационное общество» (компания подключила 55 объектов) и НПО «Импульс» (16 объектов).



Высокоскоростной интернет появился в социальных учреждениях Горназаводского, Еловского, Кунгурского, Нытвенского, Ординского, Соликамского, Чусовского, Чердынского и других районов региона, а также Александровска, Березников, Губахи, Лысьвы и Перми.



«Специалисты «Ростелекома» в рамках проекта строили волоконно-оптические линии связи и организовывали радиоканалы с технологией беспроводного широкополосного доступа до объектов. Выбор технологии зависел от ландшафта и технических возможностей на территориях. Пропускная способность канала связи для обеспечения доступа к глобальной сети в соцучреждениях составляет до 100 Мбит/с», – рассказал о проведенных работах Петр Козловский, директор Пермского филиала «Ростелекома».



Высокоскоростной интернет проведен в территориальные отделы министерства соцразвития Пермского края, центры занятости населения, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, социально-реабилитационные центры, отделы опеки, психоневрологические интернаты, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также в центры для детей с ограниченными возможностями здоровья.



«В 2020 году мы завершим подключение объектов минсоца к сети интернет: будет подключено 7 объектов. Появление интернета в этих учреждениях создаст условия для цифровизации документооборота и автоматизации управленческих процессов. Подопечные домов-интернатов смогут пользоваться соцсетями и электронными сервисами. Завершение процесса подключения объектов минсоца произойдет в 125-ю годовщину со дня изобретения радио нашим земляком – Александром Поповым», – говорит министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин.



Так, в 2020 году интернет будет проведен в центр помощи детям в Ильинском районе, психоневрологическом интернате в Лысьве, геронтопсихиатрическом центре в Перми и Чайковском районе, центре занятости населения в Кукуштане, поселке Юго-Камский и городе Чермоз (Ильинский район). За два года на подключение объектов направлено свыше 6,5 млн рублей.



Также в Прикамье продолжается подключение социально-значимых объектов (СЗО) в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», инициированной президентом РФ Владимиром Путиным. В 2020 году планируется подключить 207 СЗО: 84 школы, 65 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), 23 муниципальных учреждения, 4 пожарных части, 8 объектов Росгвардии, 23 здания Центральной избирательной комиссии РФ. Всего к 2022 году к высокоскоростному интернету будет подключено 646 социально-значимых объектов, включая 187 ФАПов, 277 школ, 24 пожарные части.



В 2017-2018 годах в рамках данной программы к высокоскоростному интернету были подключены 677 объектов, из которых 597 школ и 80 техникумов. Всего за последние три года в рамках госпрограммы и федерального проекта «Информационная инфраструктура» было подключено 845 социально значимых объектов к высокоскоростному интернету.



Отметим, что к концу 2019 года 100% постоянно действующих ФАПов были обеспечены инфраструктурой для подключения к сети интернет. У работников здравоохранения появилась возможность работать с электронными картами пациентов и проводить телемедицинские консультации.



Кроме того, в 2020 году для жителей Прикамья старше 50 лет проведут курсы мобильной грамотности. На специальных площадках их обучат безопасному и эффективному использованию мобильных устройств, а также расскажут про мобильные версии порталов Госуслуг, «Управляем вместе» и иные электронные государственные сервисы. Решение было принято на совместном совещании министерства информационного развития и связи Пермского края и регионального отделения общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.



На совещании также было принято решение о создании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 125-летия со дня изобретения радио А.С. Поповым 7 мая 2020 года. В рамках празднования будут организованы мероприятия, в числе которых — субботник у памятника А.С. Попову.

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