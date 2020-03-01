Пермь: новости дня
19:07 | 10.03.2020
Картины пермских художников покажут на выставках в Европе
Сегодня, 10 марта, выставка открывается в Генеральном консульстве России в шведском Гетеборге, а 15 марта – в Российском Центре науки и культуры в Копенгагене. Полотна пермских художников станут частью презентации международного проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции» – самого протяженного в мире туристического маршрута по следам путешественников и исследователей, которые пересекли полмира 300 лет назад.
– На выставке собраны 10 картин, которые художники создали на Камчатке во время выездного пленэра. На них изображены бухта Авачинская, вулканы Корякский и Вилюйский, Халактырский пляж, скалы Три брата и другие географические объекты, – говорит инициатор проекта «Маршрутами Великой Северной экспедиции», член Русского географического общества Ильдар Маматов. – Грохот волн, шум ветра, дыхание моря мы передали с помощью дополненной реальности. Она сопровождает представленные пейзажи на приложениях для платформ Android и iOS.
Весь год картины будут путешествовать по европейским выставочным залам – после показов в Дании и Швеции отправятся в Нидерланды, Францию и Германию. Создание таких полотен, по словам организаторов, это не только дань памяти участникам Камчатских экспедиций, но и историческая перекличка с художниками, которые впервые составили подробные планы местности, запечатлели обычаи народов, флору и фауну, находясь в составе отрядов Беринга. Выездной пленэр стал одним из нескольких событий, организованных при поддержке Фонда президентских грантов.
«Маршрутами Великой Северной экспедиции» охватывает всю Евразию, объединяет 41 регион РФ и 14 стран: Великобританию, Германию, Бельгию, Данию, Казахстан, Китай, Монголию, Нидерланды, Норвегию, Россию, Францию, Швецию и Японию. На презентации проекта его организаторы обсудят с европейскими туроператорами предложения для туристов и новую экспедицию, которая пройдет в 2022 году. Так по маршруту от Санкт-Петербурга до острова Беринга через всю страну отправятся более 80 человек – художники, ученые и журналисты из нескольких государств.
© «Вечерние ведомости»
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