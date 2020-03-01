Пермь: новости дня
18:58 | 10.03.2020
В Перми пройдут соревнования робототехников по танковому биатлону
Ребятам предстоит провести презентации своих танков, собрать их на время. Также танки, управляемые со смартфонов или очков виртуальной реальности, должны будут преодолеть препятствия: «лесной завал», «змейка», «эстакада», «мост» и «заезд в гараж». Чтобы победить, участникам соревнований необходимо показать умение принимать новые решения, влиться в процесс инноваций.
Мероприятия, в которых примут участие школьники, приурочены ко Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК) в годы Великой Отечественной войны. В перерывах между соревнованиями ребята смогут посетить выставки Пермского государственного архива социально-политической истории «Молотовская танковая бригада» - к 75-летию формирования УДТК.
Соревнования проводятся в рамках реализации проекта «Сыны России», который осуществляется при поддержке администрации губернатора Пермского края.
Кроме того, в этот день в Доме офицеров Пермского гарнизона состоятся Первые всеуральские чтения по истории Уральского добровольческого танкового корпуса. В конференции примут участие историки, краеведы, архивисты, представители общественных организаций не только из Пермского края, но и Челябинской и Свердловской областей, Республики Удмуртия и Чехии. В рамках Чтений будет обсуждаться история Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), общий вклад корпуса в Победу, боевой путь Молотовской, Свердловской и Челябинской танковых бригад и другие темы. Особое внимание будет уделено истории Молотовской танковой бригады и других пермских воинских формирований в составе УДТК. Также будет представлен новый фильм об Уральском добровольческом танковом корпусе.
Отметим, Первые Чтения организованы Пермским государственным архивом социально-политической истории (ПермГАСПИ) при поддержке администрации губернатора Пермского края и Агентства по делам архивов Пермского края.
Уральский добровольческий танковый корпус – это единственное в мире танковое соединение, полностью созданное на средства, добровольно собранные жителями трех областей: Свердловской, Челябинской и Молотовской. Идея создать его родилась в 1942 году. Она возникла в заводских коллективах уральских танкостроителей и подхвачена всем рабочим классом Урала в дни, когда наша страна находилась под впечатлением решающего и победного Сталинградского сражения. Все боевые машины были построены уральскими рабочими сверхурочно, после окончания основного рабочего дня.
© «Вечерние ведомости»
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