Пермяков приглашают принять участие в полумарафоне Забег.РФ

18:51 | 10.03.2020

Забег.РФ пройдет 31 мая. Более 120 тысяч бегунов из 85 городов России от Москвы до Владивостока выйдут на старт.



Спортсменов и любителей здорового образа жизни ожидает четыре дистанции различной сложности: 2 км, 5 км, 10 км, 21,1 км. Маршрут пройдет по центральным улицам и исторической части города. Точки питания, поддержка болельщиков, а также музыкальное сопровождение – на протяжении всей трассы.



Каждый участник получит памятную медаль финишера и фирменную футболку с символикой «Забег.РФ».



К участию в забеге приглашаются как индивидуальные участники, так и команды. В рамках забега пройдет корпоративный турнир среди команд предприятий и организаций Перми и края, в котором будут определены победители в четырех номинациях: «Самая спортивная корпорация», «Самая скоростная команда», «Самая выносливая команда», «Самая яркая команда».



Регистрация проходит по ссылке: https://russiarunning.com/event/zabegrfperm2020.

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