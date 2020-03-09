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13:57 | 10.03.2020
Дмитрий Махонин: При прохождении паводка каждый житель Прикамья должен чувствовать себя защищенным
Сегодня, 10 марта, глава Пермского края Дмитрий Махонин провел встречу с министром территориальной безопасности региона Виктором Батмазовым. Он приступил к исполнению обязанностей с сегодняшнего дня.
Дмитрий Махонин обозначил задачи, которые стоят перед министром: «Мы должны сделать так, чтобы каждый житель Пермского края чувствовал себя защищенным и понимал, что те явления, которые бывают, - решаются. Например, перед нами стоят непростые задачи по предотвращению паводковой ситуации: прошедшая зима была снежной, а лето - дождливым. Поэтому необходимо обеспечить все меры для безопасности жителей. Лучше лишний раз перестраховаться, проинформировать людей».
Также глава Прикамья отметил, что регион не может игнорировать ситуацию с распространением коронавируса. Сейчас меры безопасности предпринимаются медучреждениями, Роспотребнадзором, на межведомственном уровне к этой вопросу должно подключиться и министерство территориальной безопасности. «При возникновении необходимости мы должны быть готовы к локализации вируса, чтобы обезопасить жителей», - подчеркнул Дмитрий Махонин.
Еще одно направление деятельности министра - поддержание конструктивного взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами. По словам главы Прикамья, все ведомства должны слаженно работать на предотвращение криминальной деятельности.
Виктор Батмазов поблагодарил Дмитрия Махонина за оказанное доверие и пообещал, что приложит все силы, знания и опыт на решение поставленных задач.
Отметим, по данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, начало паводка ожидается с 3 по 8 апреля, а максимальное его проявление прогнозируется в период майских праздников. Для реагирования на чрезвычайные ситуации и проведение работ по ликвидации их последствий создана группировка сил и средств. Безопасность жителей Прикамья обеспечивают почти 4,8 тысячи человек личного состава и около 1,5 тысячи единиц техники, в том числе автомобили, спецтехника, плавсредства и беспилотники.
В безопасных районах Пермского края предусмотрено развертывание 518 пунктов временного размещения населения, вместимостью до 140 тыс. человек.
Противопаводковой рабочей группой при КЧС и ОПБ Пермского края утвержден реестр населенных пунктом подающих в зону возможного затопления, по итогом проведенного анализа за последние 10 лет, в который включены 112 населенных пунктов в 37 муниципальных образований Пермского края.
Напомним, наиболее подверженные затоплению территории в Бардымском, Березовском, Гайнском, Кишертском, Косинском, Кудымкарском, Кунгурском, Пермском, Юрлинском, Юсьвинском муниципальных районах, Краснокамском, Кудымкарском, Кунгурском, Чердынском, Чусовском городских округах.
Для ликвидации ЧС на территории Пермского края созданы резервы финансовых и материальных ресурсов.
Батмазов Виктор Александрович родился в поселке Шаумян Грузинской ССР. Имеет четыре высших образования. Генерал-майор. С 2014 по 2015 год - советник командующего войсками Центрального военного округа. С 2015 по 2017 год - начальник Пермского суворовского военного училища. До 2018 года - и.о. проректора по административной и хозяйственной работе Уральского государственного медицинского университета. До настоящего времени работал начальником управления общественных отношений Екатеринбургской городской Думы.
© «Вечерние ведомости»
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