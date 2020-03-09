«Горьковка» приглашает пермяков на лекцию и презентации книг

13:23 | 10.03.2020

11 марта в библиотеке им. Горького пройдут три мероприятия, связанные с Годом памяти и славы. В 13:00 начнется презентация книги «Агент» В. Л. Вирченко (г. Тюмень).



Летом исполнится 109 лет со дня рождения Героя Советского Союза, разведчика и нашего земляка Николая Ивановича Кузнецова. Он погиб в 1944 году, на 33-м году жизни. Короткая жизнь Н. И. Кузнецова и обстоятельства его смерти полны загадок, «Агент» — попытка ответить на некоторые из них. Автор проводит краткий анализ политической, военной, социально-экономической и оперативной обстановки советского партизанского и украинского националистического движения в западных областях Украины, оккупированных немцами во время Великой Отечественной. Детально рассматриваются операции разведывательно-диверсионной резидентуры НКВД СССР «Победители», в составе которой действовал Кузнецов. Рассказывается о его боевых товарищах, конкретных боевых операциях разведывательной группы Николая Кузнецова, о подвигах, судьбах и трагедиях тех, кто отстоял СССР в годы войны. Презентацию проведет автор. Интерактивный зал (2 этаж, правое крыло), 12+.



В 14:00 состоится презентация второй книги Л. В. Дерябиной «Белая Лилия» и встреча с автором. Презентация книги «Белая Лилия, или История маленькой девочки из Советского Союза, бывшей узницы лагеря для военнопленных» приурочена к 75-летию Победы. Автор расскажет об издании, поделится воспоминаниями о послевоенном детстве, подарит и подпишет свою книгу. Книга «Белая Лилия…» впервые опубликована в 2016 году, в 2019 переиздана. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло), 12+.



В 17:00 пройдет лекция по истории Уральского добровольческого танкового корпуса. Она приурочена ко Дню народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, который был сформирован 11 марта 1943 года из трудящихся Свердловской, Молотовской, Челябинской областей. Легендарный путь Уральского добровольческого танкового корпуса равен почти 5500 километрам, причем половина его пройдена с жестокими и кровопролитными боями. Лекторами выступят В.И. Логачев и А.В. Генералов.



Владимир Ильич Логачев - кандидат исторических наук, в 1972-88 гг. служил на военно-политических должностях в ГСВГ и Забайкальском военном округе. В 1988-99 гг. - заместитель военного комиссара Пермской области по воспитательной работе. В 1999-2000 гг. - председатель исполкома Пермского регионального отделения общественной организации «Вся Россия». В 2000-2002 гг. - заместитель председателя и начальник отдела по работе с территориями регионального отделения партии «Единство». С 2002 г. главный специалист по связям с общественностью исполкома Пермского регионального отделения партии «Единой России».



Александр Владимирович Генералов - генерал-майор. В 1975 г. окончил Дальневосточное военное училище; службу в армии начал с должности командира взвода мотострелкового полка; с поста начальника штаба полка поступил на учебу в Военную академию им. Фрунзе. После окончания академии служил на командных должностях в 128-й пулеметно-артиллерийской дивизии (Еврейский АО), 10-й танковой дивизии в Воронежской области. С 2002 г. возглавлял военную комендатуру Наурского района Чеченской Республики; в 2004-2007 гг. занимал должность военного комиссара Пермского края. Интерактивный зал (2 этаж, правое крыло), 12+.



Также в холле первого этажа «Горьковки» работает книжная выставка «Уральский добровольческий танковый корпус».

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