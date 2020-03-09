Благотворительный лыжный забег в Перми собрал 340 тысяч рублей для больных детей

12:35 | 10.03.2020

Благотворительный фонд Альберта Демченко подвел итоги «Олимпийской лыжни», которая прошла в столице Прикамья 7 марта. На зимний старт вышло 600 благотворителей, в том числе 50 человек с ограниченными возможностями здоровья и олимпийские чемпионы. Жителям и гостям Пермского края удалось собрать 340 тысяч рублей.



Все средства, вырученные в результате проведения мероприятия, направляются на реализацию программы по сенсорной интеграции детей с особенностями развития. В своем обращении к участникам лыжной гонки глава Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил собравшихся за желание помочь ребятам, нуждающимся в поддержке.



Профессионалы, любители и корпоративные команды пробежали 4 дистанции: 1, 3, 5 и 10 км. Вместе с участниками на старт вышли и олимпийцы Пермского края.



В Прикамье спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимается около 900 тыс. человек, что составляет более 36% населения Прикамья. К 2024 году в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного президентом Владимиром Путиным, этот показатель планируется увеличить до 55%.

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