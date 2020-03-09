Неделя в Перми будет теплой

12:19 | 10.03.2020

Сейчас в столице Прикамья +3 градуса, пасмурно. Сегодня, 10 марта, днем в Перми будет около +5°C; ночью температура останется положительной, возможен дождь.



Завтра столбик термометра может подняться до +8°C. В четверг, 12 марта, днем будет до +9°C, вечером начнется похолодание. В пятницу ожидается около +3°C. В выходные, по предварительным прогнозам, возможно похолодание до отрицательных температур.

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