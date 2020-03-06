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02:36 | 8.03.2020
В Ботаническом саду Пермского университета начнутся экскурсии по субтропической оранжерее
«Гости Ботсада часто задают вопрос: «Когда к вам прийти, чтобы всё цвело?» Если в тропической оранжерее не бывает массового цветения, то субтропическая оранжерея - именно то место, где можно наблюдать одновременное цветение десятков видов и сортов», — комментирует заведующий оранжереями Ботанического сада ПГНИУ Александр Дядик.
Сейчас в субтропической оранжерее начинают цвести азалии и другие растения из рода Рододендрон (лат. Rhododendron). Вместе с ними расцветают персики, уже начали распускаться почки хурмы, облиствляются гранаты. С середины марта до конца апреля в оранжерее будет проходить цветение субтропических орхидей. Открыть экскурсии по оранжерее планируют во второй половине марта. Будут выставлены образцы из коллекционного фонда, которые красиво цветут. Помимо этого, на экскурсиях можно посмотреть пальму Генкеля, возраст которой насчитывает более сотни лет.
Подробнее об экскурсиях по учебному Ботаническому саду Пермского университета можно узнать в группе ВКонтакте https://vk.com/botsad_perm, по номеру телефона +7 (342) 2-396-159. E-mail: botgard@psu.ru.
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