1000 добровольцев Прикамья уже заявили о желании помочь в Год памяти и славы

02:23 | 8.03.2020

На обновленном портале Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» на мероприятия Года памяти и славы подали заявки уже более 1000 добровольцев Пермского края. Неравнодушная молодежь займется помощью в организации главных мероприятий Года памяти и славы.



«Мы планируем подготовить более 3000 волонтеров, которые смогут стать соорганизаторами крупных городских и краевых мероприятий, а также лично уделить внимание и оказать помощь каждому участнику Великой Отечественной войны. Мы то поколение, у которого есть возможность общаться с ветеранами, что позволяет формировать достоверную историческую память о тех трагических событиях», - отметила руководитель ВОД «Волонтеры Победы» в Пермском крае Дарья Белякова-Тихонова.



«Волонтеры Победы – это большая дружная команда, нас объединяют ценности: уважение к старшим, знание истории семьи и страны, неравнодушие, мотивация на развитие, ответственность, любовь к Родине. Наша команда всегда открыта для единомышленников!» - отмечает Егор Коноплев, член регионального штаба Волонтеров Победы Пермского края.



До Дня Победы остается чуть больше двух месяцев. Впереди самые интересные и важные проекты Волонтеров Победы. Зарегистрироваться и присоединиться к тем, кто чтит свою историю, можно на сайте волонтерыпобеды.рф (https://волонтёрыпобеды.рф/).



Обо всех мероприятиях, подготовленных в Пермском крае к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, можно узнать на официальном сайте: https://pobeda.permkrai.ru/.

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