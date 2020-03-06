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02:20 | 8.03.2020

В Прикамье ежемесячно открывается более полутора тысяч вакансий в сфере ИТ

В Москве состоялся форум «Кадры для цифровой экономики v 1.2». Участники обсудили стратегические задачи развития экономики будущего и новые вызовы, главные из которых – преодоление квалификационной ямы и ускорение реакции системы образования на запросы рынка труда.

Ключевыми темами форума стали поддержка молодых талантов в области математики, информатики и технологий цифровой экономики, популяризация и развитие цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики для граждан всех возрастов, подготовка лидеров цифровой трансформации и профессионалов для ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

В панельной дискуссии и обсуждении актуальных вопросов, посвященных подготовке кадров для цифровой экономики, приняли участие, в частности, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, директор компании «1С» Борис Нуралиев, первый заместитель руководителя аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Владислав Онищенко и многие другие.

Дискуссии также касались повышения роли регионов России в реализации федерального проекта, обмена лучшими практиками и обсуждения подходов к достижению его показателей, тестированию и генерации новых инфраструктурных решений и сервисов для подготовки кадров в интересах цифровой экономики.

В рамках дискуссии «Цифровая грамотность как базовый язык нового десятилетия: диалог бизнеса и государства» выступил министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин. По словам министра, цифровая экономика — драйвер развития региона, инструмент повышения качества жизни и оказания услуг во всех сферах, поэтому важно работать над совершенствованием соответствующих кадров. Сейчас в регионе удалось реализовать проект, воплощающий удачный пример взаимодействия бизнеса и власти при подготовке кадров для цифровой экономики - Сетевой ИТ-университет.

«Сегодня в пермских ИТ-компаниях существует большой спрос на грамотных специалистов. Ежемесячно открывается более 1500 вакансий в сфере информационных технологий, поэтому программы ИТ-университета поддерживают многие пермские компании. Сетевой ИТ-университет становится еще одним источником кадров, которых сразу можно взять на работу, так как его выпускники уже будут иметь практические навыки решения актуальных для отрасли задач. Для примера: только осенью 2019 года партнерами образовательных программ стала 21 компания. Совместная работа принесла плоды: всего по итогам образовательных программ в 2019 году 80 человек пригласили на работу или на стажировку в ведущие ИТ-компании России, офис которых расположен в Перми: Сеуслаб, ООО «СВАН», Smart Analytics, Simpl, ГК ИВС, Galileosky. При этом 50 человек остались работать в компаниях», - рассказывает Игорь Никитин.

Отметим, что до конца 2020 года будет проведено не менее 83 программ обучения ИТ-навыкам и компетенциям в Сетевом ИТ-университете — это в два раза больше, чем в 2019 году. ИТ-университет в 2020 году открыл более тысячи мест, также запланированы 24 малые программы (демо-школы и образовательные треки). Заявки на участие в них подали уже более двух тысяч человек.

Кроме того, вузы Прикамья увеличивают набор на ИТ-специальности, а число выпускников, выбирающих информатику в качестве экзамена на ЕГЭ, растет с каждым годом. В 2019 году набор по специальностям с ключевыми компетенциями в цифровой экономике в вузах Пермского края составил 1794 человека, а в 2020 году количество планируется повысить до 2784 человек - в основном за счет увеличения набора на такие специальности, как «Математика и механика», «Информатика и вычислительная техника», «Машиностроение» и «Экономика и управление».

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» является частью национальной программы «Цифровая экономика РФ» и включает в себя ряд мероприятий до 2024 года по трансформации системы подготовки кадров в цифровой экономике. В приоритете федерального проекта – увеличение числа квалифицированных ИТ-специалистов, поддержка молодых талантов, развитие цифровой грамотности у граждан и возможности обучения цифровым компетенциям настоящим и будущим участникам российского рынка труда.

© «Вечерние ведомости»

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