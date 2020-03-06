 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

02:19 | 8.03.2020

В Прикамье за добычу волка будут выплачивать 20 тысяч рублей

В Прикамье увеличили сумму денежного вознаграждения за добычу волка в 2 раза – до 20 тысяч рублей. На заседании правительства было принято постановление об изменении порядка выплаты денежного вознаграждения за добычу волка.

Введение системы поощрения уже имеет положительный результат для Пермского края. «С начала 2020 года в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов добыто 115 волков. Для примера, за 2019 год было добыто 164 волка», – отмечает министр природных ресурсов, лесного хозяйств и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.

Напомним, в 2019 году из краевого бюджета было выделено 2 млн рублей на выплаты денежного вознаграждения охотникам за добычу волка. В феврале 2020 года глава Пермского края Дмитрий Махонин внес необходимые поправки в краевой бюджет на 2020-2022 годы о направлении дополнительных 2 млн рублей для поощрения охотников за добычу волка. Тем самым общая сумма выплат в год составит 4 млн рублей.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 
 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

02:36 | 8.03.2020
В Ботаническом саду Пермского университета начнутся экскурсии по субтропической оранжерее

02:23 | 8.03.2020
1000 добровольцев Прикамья уже заявили о желании помочь в Год памяти и славы

02:20 | 8.03.2020
В Прикамье ежемесячно открывается более полутора тысяч вакансий в сфере ИТ

02:19 | 8.03.2020
В Прикамье за добычу волка будут выплачивать 20 тысяч рублей

02:17 | 8.03.2020
В Перми началась подготовка к весенней озеленительной кампании

07.03.2020

22:49 | 7.03.2020
В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области

22:02 | 7.03.2020
Баскетболистки УГМК обыграли «Надежду»

19:06 | 7.03.2020
«Урал» сыграет с «Сочи» на выездном матче

18:27 | 7.03.2020
Из-за коронавируса в Екатеринбурге могут отменить проведение ЧЕ по самбо

17:58 | 7.03.2020
За вывоз снега из дворов жителям Екатеринбурга придется доплачивать

17:44 | 7.03.2020
Вице-губернатор Свердловской области рассказал о подготовке голосования по Конституции

17:11 | 7.03.2020
В ДТП в Екатеринбурге пострадал ребенок

16:30 | 7.03.2020
На въезде в Екатеринбург из-за ДТП образовалась огромная пробка

15:29 | 7.03.2020
В Екатеринбурге приближается 12 неделя моды

15:10 | 7.03.2020
В Свердловской области оторвалась льдина с 20 рыбаками

14:54 | 7.03.2020
В праздники свердловские энергетики работают по особому режиму

14:30 | 7.03.2020
В Екатеринбурге осужден черный лесоруб, причинивший ущерб стране на восемь миллионов рублей

14:05 | 7.03.2020
Иностранных спортсменов, приезжающих в Свердловскую область, не закроют на карантин

13:39 | 7.03.2020
«Уральские авиалинии» скорректировали политику компании в связи с ростом заболеваемости коронавирусом

13:12 | 7.03.2020
В Свердловской области вышло распоряжение об уничтожении деревни Антоновка

12:54 | 7.03.2020
По Шредингеру: жителю Екатеринбурга через суд пришлось доказывать, что он – жив

12:09 | 7.03.2020
В Екатеринбурге в метро парень чуть не попал под поезд

11:59 | 7.03.2020
В Нижнем Тагиле загорелся трамвай

11:26 | 7.03.2020
На капремонт школы в Первоуральске выделили 8,7 миллионов рублей и это все равно не помогло

10:52 | 7.03.2020
На Среднем Урале продолжаются гонения на посты видеофиксации

комментариев: 2

10:32 | 7.03.2020
«Генеральная репетиция двадцатилетия»: «Звери» покорили уральских фанатов

10:19 | 7.03.2020
В Свердловской области оштрафован пенсионер, зарубивший пса на глазах у детей

09:49 | 7.03.2020
В Новоуральске сотрудники МВД поймали наркобарыгу

06.03.2020

20:04 | 6.03.2020
В Екатеринбурге на улице Коминтерна сбили человека

19:41 | 6.03.2020
На Урале стартовал полуфинал конкурса «Учитель будущего»

18:48 | 6.03.2020
На улице Саввы Белых в Екатеринбурге горит жилой дом

18:29 | 6.03.2020
В Свердловской области сохраняется стабильная эпидобстановка

18:17 | 6.03.2020
За 2019 год в свердловские браконьеры убили 248 диких животных

17:53 | 6.03.2020
«Уралуправтодор» ищет подрядчика для ремонта участка трассы М-5

17:33 | 6.03.2020
Ситуацию с краном изучит комиссия Уральского Ростехнадзора

17:29 | 6.03.2020
В Екатеринбурге ищут пропавшего 17-летнего юношу

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Март      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 