В Прикамье за добычу волка будут выплачивать 20 тысяч рублей

02:19 | 8.03.2020

В Прикамье увеличили сумму денежного вознаграждения за добычу волка в 2 раза – до 20 тысяч рублей. На заседании правительства было принято постановление об изменении порядка выплаты денежного вознаграждения за добычу волка.



Введение системы поощрения уже имеет положительный результат для Пермского края. «С начала 2020 года в рамках регулирования численности охотничьих ресурсов добыто 115 волков. Для примера, за 2019 год было добыто 164 волка», – отмечает министр природных ресурсов, лесного хозяйств и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.



Напомним, в 2019 году из краевого бюджета было выделено 2 млн рублей на выплаты денежного вознаграждения охотникам за добычу волка. В феврале 2020 года глава Пермского края Дмитрий Махонин внес необходимые поправки в краевой бюджет на 2020-2022 годы о направлении дополнительных 2 млн рублей для поощрения охотников за добычу волка. Тем самым общая сумма выплат в год составит 4 млн рублей.

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