Жилому дому в Перми присвоено звание «Дом высокой платежной культуры»

17:14 | 6.03.2020

В Орджоникидзевском районе города проводился специальный конкурс среди многоквартирных домов с высокой платежной дисциплиной. Добросовестные плательщики получили сертификат на 100 тысяч рублей для дальнейшего благоустройства своего дома.



На фасаде дома №12 по улице Бенгальской появилась табличка «Дом высокой платежной культуры». Именно этот дом стал победителем конкурса, организованного группой предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная компания», общественным центром «Голованово» и управляющей компанией «Головановская жилищная служба». Всего в конкурсе участвовало 30 домов.



Победитель определялся на основании данных расчетного центра ООО «Инкомус» о платежах, начисленных и совершенных жителями за услуги ЖКХ в период с июля 2019 года по февраль 2020 года.



1 марта представителю дома был торжественно вручен сертификат на 100 тысяч рублей на благоустройство придомовой территории. В марте состоится общее собрание жильцов многоквартирного дома, на данный момент поступило два предложения – отремонтировать на эти средства подъезды или клумбы. Жители сами определят, на что будет потрачен приз.



Как рассказали в администрации Орджоникидзевского района, двор дома ранее был благоустроен в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Победа в конкурсе позволит сделать его еще лучше и удобнее для жителей, а отсутствие задолженностей по платежам положительно сказывается на качестве обслуживания дома.

© «Вечерние ведомости»