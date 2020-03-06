В Перми состоялись публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства территории города

17:09 | 6.03.2020

Закрепление требований к внешним характеристикам вендингов, палаток и шатров улучшит качественные характеристики городского пространства и архитектурный облик Перми.



Городские власти планомерно упорядочивают нестационарную торговлю – в 2019 году установлены типовые проекты для таких видов некапитальных строений, как киоск и павильон. Следующий этап – утверждение типовых проектов для торгового автомата (вендингового автомата по продаже питьевой воды), палатки, шатра. Вносимые изменения позволят унифицировать их внешний вид. Документ включает требования к параметрам, конструкциям и материалам, цветовым решениям, применяемым при изготовлении и отделке некапитальных строений и сооружений.



Первый вице-мэр Перми Виктор Агеев подчеркнул, что проект не преследует цели замены конструктива объектов, что сведет к минимуму издержки производства. Все решения вырабатывались совместно с представителями бизнеса нестационарной торговли. Предприниматели в целом поддерживают положения проекта.



Кроме того, проект устанавливает типовые вывески для вендингов, палаток, шатров, а также требования к оформлению прилавка (торгового стола) палаток и шатров. Требования Правил благоустройства распространяются на всю территорию города, независимо от принадлежности земельных участков. Материалы, предусмотренные для изготовления типовых вендинговых автоматов, соответствуют правилам противопожарной безопасности – это металл, алюминий и оцинкованная сталь.



В департаменте экономики и промышленной политики подчеркнули, что схема размещения нестационарных объектов также будет усовершенствована – по мотивированным предложениям предпринимательского сообщества в схему включат ряд новых мест. На торги на право размещения нестационарных торговых объектов планируется выставить новые объекты, в том числе для сезонной торговли.



Заведующий кафедрой архитектуры, доцент, член Союза архитекторов России, почетный архитектор России Виктор Щипалкин, отметил, что за последнее время облик НТО в Перми изменился кардинально, а это значит, что предыдущие меры показали свою действенность. Внесение изменений в Правила благоустройства города в части внешнего вида вендингов, палаток и шатров – развитие целого направления в нестационарной торговле. Требования к ним понятны и прозрачны, а самое главное – реальны в исполнении.



Во втором квартале планируется утверждение проекта на заседании Пермской городской Думы.

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