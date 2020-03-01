ГУ МЧС России по Пермскому краю введено в режим повышенной готовности

16:43 | 6.03.2020

Режим повышенной готовности продлится до конца длинных выходных.



С 08.00 6 марта до 08.00 10 марта в целях обеспечения готовности к оперативному реагированию при возможных чрезвычайных ситуациях в выходные и праздничные дни для органов управления и сил ГУ МЧС России по Пермскому краю введен режим «Повышенная готовность».

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