Пермь: новости дня
16:39 | 6.03.2020
В Перми наградили победителей конкурса по выбору названия для транспортной карты
С финалистами и призером встретился начальник департамента транспорта Анатолий Путин. Название-победитель было предложено пользователем Сергеем Тютиковым. За него проголосовали 474 человека. Победителю конкурса вручен безлимитный проездной на квартал. На втором месте название «Едем с медведем» от Ольги Добровляниной. На третьем месте название «Парма» от Ивана Пасынкова. Все финалисты получили памятные подарки от портала «Управляем вместе».
Сергей Тютиков поделился, как у него появилась идея для названия:
- Я подумал, что название должно отражать дух края. Пермский край богат полезными ископаемыми, поэтому я подумал, что было бы отлично отразить это в названии карты. Малахит залегает под Кунгуром. Это красивый минерал, и карту можно сделать с его изображением. А еще было бы здорово дать название для красного льготного проездного, которое будет в одной тематике с транспортной картой. Исторически в Пермской губернии залегали рубин, яшма, гранат и турмалин. Может быть, у льготного проездного тоже появится название, - отметил Сергей Тютиков.
В ближайшее время будет проведен аукцион на изготовление транспортных карт в новом дизайне. Предположительно, в апреле первые карты «Малахит» поступят в продажу.
В конкурсе приняли участие более 1470 человек, 2837 предложенных идей прошли модерацию. Среди предлагаемых названий карты – «Самокат», «Поехали», «Попутная», «Транзитка», «Медвежонок», «Телепорт», «Perm pass», «Потапыч», «Е-карта» (единая карта для оплаты проезда), «Мята», «Разгуляй» (Первый трамвайный парк находился в Разгуляе), «Пармка» (в честь Перми Великой), «Мед», «Удобная», «Выручайка», «Союз» (так как объединяет несколько видов транспорта), «ПяТаК» (Пермская транспортная карта), «ПермячОК».
© «Вечерние ведомости»
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