Команда пермских спортсменов заняла призовое место на финале Кубка России по синхронному катанию

15:58 | 6.03.2020

Соревнования состоялись 4 и 5 марта в городе Сызрань.



Пермь и Пермский край на финале Кубка России по синхронному катанию представляла команда спортивной школы олимпийского резерва «Орлёнок», которая выступала в категории «Мастера спорта».



По итогам соревнования пермская команда заняла третье место.

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