Пермь: новости дня
15:52 | 6.03.2020
В Чайковском открыли бюст солдату 6-й роты 104 Псковской парашютно-десантной дивизии
Герой России Сергей Яшкин: «Алексей Кирьянов честно и мужественно выполнил долг каждого из нас – встал на защиту Отечества. По моему мнению, любить Родину означает относиться к ней с благоговением и уважением, быть преданным своей Родине и верным военной присяге даже ценой своей жизни. Мы должны помнить погибших ради нас. Их страдания, боль, смерть были не напрасны. Они – во имя жизни других, во имя спокойствия и мира на нашей земле…»
1 марта Россия вспоминает последний, самый трудный бой 6-й роты Псковского десанта. 20 лет назад в горах Аргунского ущелья в неравном бою, проявив мужество и героизм, погибли 84 бойца 6-й роты. Не отступили, сохранив верность долгу. И до последнего патрона вели неравную схватку за безымянную высоту, у которой была только отметка — 776. В их числе наш земляк Алексей Кирьянов.
За тот бой 22 десантникам 6-й роты присвоено звание Героя России, 68 награждены Орденами Мужества. Почти все — посмертно. За проявленные стойкость и отвагу житель Чайковского Алексей Кирьянов награжден посмертно Орденом Мужества и медалью «Участник боевых действий на Северном Кавказе».
В Чайковском именем героя названа улица. Строится школа, которая также будет носить имя А. Кирьянова. Установленный бюст – еще один символ памяти и признательности за мирное небо.
31 июля 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига воинов- десантников, которые предотвратили прорыв под Улус-Кертом (Чеченская Республика) 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. Из 90 бойцов 84 погибли. За проявленное мужество 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно. Напомним, в Пермском крае будет открыто 3 бюста героям 6-й роты. Среди бойцов 6 роты были и наши земляки: Трегубов Денис Александрович (Чусовой), Ляшков Юрий Николаевич (Чердынский район), Кирьянов Алексей Валерьевич (Чайковский). Все они посмертно удостоены звания «Кавалер Ордена Мужества».
© «Вечерние ведомости»
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