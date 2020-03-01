В Пермском крае в 2020 году для 7,5 тысячи ребят построят новые детские сады и школы

13:11 | 6.03.2020

В Прикамье разработают программу по замене ветхих зданий школ и детских садов.



В четверг, 5 марта, на заседании правительства Пермского края обсудили реализацию региональной программы «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование». Одним из основных направлений реализации программы является строительство школ и детских садов.



Как напомнил глава Прикамья Дмитрий Махонин, с 2017 по 2022 год в регионе запланировано строительство 35 школ и 36 детских садов для 29,5 тыс. детей. На сегодняшний день уже построено 10 школ и 20 детских садов. «Очень важно, что мы строим профильные школы и детские сады, которые оснащены современным оборудованием для учебных процессов. Кроме того, в планах на этот год, как обещают коллеги из минстроя, достроить 6 школ и 13 детских садиков», - подчеркнул Дмитрий Махонин. В них будут учиться более 7,5 тыс. ребят.



По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, география размещения новых образовательных учреждений широкая. За шесть лет детские сады и школы откроются в 25 муниципалитетах края. При этом строительство ведется на территориях, расположенных в разной степени удаленности от Перми: в Пермском, Кунгурском, Лысьвенском, Красновишерском, Гайнском, Юрлинском, Кочевском, Чердынском районах, Березниках и в других территориях. «Приоритетность строительства объектов определялась с учетом развития территории, демографической ситуации, фактического состояния действующих школ и детских садов», – пояснил Андрей Колмогоров.



Министр также подвел итоги трехлетия по объектам образования, которые уже введены в эксплуатацию. В 2017 году построено 2 школы и 3 детских сада, в 2018 – 4 школы и 7 детских садов, по этапу 2019 года сдано 4 школы и 10 детских садов. В планах на ближайшие три года – увеличить объем работ и сдать 41 объект.



Важно отметить, что при строительстве каждого объекта внимание уделяется не только возведению здания, но и его оснащению современным оборудованием. В детских садах предусмотрены теплые полы, развивающие игры, в некоторых случаях тематическое оснащение, например, спортивная площадка была построена для спортивного детского сада в Култаево. В школах тоже предусмотрено обеспечение современным оборудованием. Например, в лицее в Лысьве были установлены интерактивные доски, предусмотрены мастерские по обработке металла, дерева, ткани, кабинет кулинарии, робототехники. Там же организован информационно-библиотечный центр и множество площадок для занятий спортом.



Особое внимание в ходе заседания глава Прикамья обратил на школы и садики, которые сейчас располагаются в старых деревянных зданиях. По данным краевого минобра, сейчас в крае более 100 зданий детских садов 1950-1960 годов постройки. В связи с этим Дмитрия Махонин поручил разработать программу замены ветхих зданий действующих зданий детских садов. «Мы не можем и не будем считать программу законченной по строительству детских садов и школ. Мы должны ее продлевать и будем делать особый упор на то, чтобы деревянных садиков в крае постепенно не осталось», - подчеркнул он.



Напомним, всего в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется 10 региональных проектов. Ранее на заседании правительства обсудили реализацию проекта «Успех каждого ребенка».

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