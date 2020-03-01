Пермь: новости дня
12:50 | 6.03.2020
«Горьковка» приглашает пермяков на концерт и встречу клуба
Организаторы говорят: «Ничто так не сближает людей, как совместное застолье и приятные разговоры за столом. Это актуально для любой страны. А иностранные туристы первым делом идут в ресторан, заказывают и пробуют местную еду, чтобы лучше узнать другой народ».
Вход на встречу свободный. Немецкий читальный зал (2 этаж, левое крыло), 12+.
10 марта в 19:00 начнется концерт «С любовью о любви». Пермский «Романтик-дуэт» исполнит старинные русские романсы конца XIX - начала XX вв, песни первой половины XX века: «Только раз», «Синяя рапсодия», «А снег идёт», «Одинокая гармонь» и другие. Читатели услышат и новые вокальные произведения пермского композитора Геннадия Лукиных на стихи современных поэтов.
«Романтик-дуэт» существует с 2000 года. Амплуа коллектива – русский городской, салонный и современный романс, отечественное и зарубежное ретро. Виктория и Геннадий Лукиных – выпускники Уральской государственной консерватории имени М. П. Мусоргского. Виктория Лукиных – обладательница неповторимого лирического голоса, а Геннадий Лукиных – композитор, аранжировщик, певец, пианист-импровизатор. В творческом багаже дуэта четыре звуковых альбома, а также видеофильм «Романса дивное звучанье».
Конференц-зал (3 этаж, левое крыло). Вход по билетам, цена 200-250 рублей, 16+.
© «Вечерние ведомости»
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