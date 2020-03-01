Спикер ЗС поздравляет жительниц Пермского края

12:32 | 6.03.2020

Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!



Женщина является воплощением добра и нежности, олицетворением весны и доброты. Мы восхищаемся вашей энергией, жизненной мудростью и удивительным терпением.

Пусть всегда вас поддерживают мужчины – супруги, коллеги, друзья. Будьте счастливы и любимы! Желаю здоровья, весеннего настроения, благополучия вам и вашим близким!



Председатель Законодательного собрания Пермского края В. А. Сухих

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