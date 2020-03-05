В администрации Перми состоялся консультативный совет по транспортному обслуживанию горожан

18:44 | 5.03.2020

На заседании были представлены результаты совместной работы городских властей с перевозчиками, депутатами и экспертами по условиям, срокам и подходам к заключению новых 3- и 5-летних контрактов на выполнение регулярных перевозок пассажиров.



Заседание консультативного совета провела заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева. В обсуждении приняли участие начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, депутаты гордумы, крупные пермские перевозчики, представители ГИБДД.



- Заключение новых контрактов обсуждается давно. В 2019 году мы проводили серию рабочих встреч, круглые столы с перевозчиками. Поскольку тема важная, решили обсудить ее на заседании совета, - отметила Людмила Гаджиева.



По словам Анатолия Путина, по итогам проведения круглого стола, который состоялся в конце февраля, был разработан ряд предложений. Так, планируется уменьшение лотов по 5-летним контрактам для повышения конкуренции между перевозчиками. Также городские власти озвучили готовность сдвинуть срок заключения контрактов, чтобы дать перевозчикам возможность подготовиться к работе на маршрутах, а торги объявить в марте с увеличением срока подачи заявок с 20 до 30 дней для получения банковской гарантии.



Напомним, в 2020 году с перевозчиками будут заключены два вида контрактов: на долгосрочной основе и с более коротким сроком действия. Принципиальное отличие заключается в скорости обновления автопарка. В распоряжении министерства транспорта РФ №НА-19-р от 31.01.2017 года «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения» говорится, что возраст транспортного средства не должен превышать 10 лет. В Перми 434 автобуса старше этого возраста, что составляет порядка 50% от всех транспортных средств. Главная задача долгосрочных контрактов – предоставление пассажирам полностью нового парка автобусов с момента начала действия контракта. Таким образом, исключается возможность допуска старой техники к работе на маршрутах регулярных перевозок.



Для заключения контракта на 5 лет перевозчик будет обязан в течение 2020 года полностью обновить свой автопарк. Соответственно, чтобы перевозчики успели полностью осуществить выплату платежей по договорам лизинга, будут заключены долгосрочные контракты. По предварительным расчетам департамента транспорта администрации Перми, уже в этом году на линию должны выйти порядка 354 новых автобусов. Например, автобусы на маршрутах, связывающих правобережную часть города с его центром, будут обновлены практически полностью.



В течение последних нескольких лет перевозчики вели частичное обновление своих автопарков самостоятельно. Они смогут принять участие в аукционе на 3-летние контракты, в которых сохраняются все базовые требования: возраст не более 10 лет, минимальный эко-класс Евро-3, поэтапное обновление подвижного состава. После завершения этого срока они также смогут принять участие в аукционах на 5 лет.



В ходе заседания обсуждались условия контрактов и возможность перевозчиков принимать участие в конкурсах.



- Мы понимаем, что работа идет непросто. Вместе с тем, нам приходится балансировать между пожеланиями жителей, идеологией транспортных преобразований, интересами перевозчиков. Практически за год плотной работы львиную долю спорных вопросов мы сняли. Сейчас у наших пермских перевозчиков есть возможность зайти как на 3-, так и на 5-летний контракт, – подытожила Людмила Гаджиева.



В конце заседания члены утвердили план работы совета на этот год.

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