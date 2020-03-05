В Перми открылся бесплатный тренажерный зал для людей с особенностями здоровья

17:58 | 5.03.2020

Специальный тренажерный зал открылся в Кировском районе города. На тренировки приглашают людей старшего поколения и родителей с детьми с ОВЗ.



Как рассказали в администрации Кировского района Перми, зал расположен на первом этаже в общественном центре Кировского района (улица Шишкина, 3). Это стало возможным в результате победы двух проектов районной организации Пермской краевой организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в районных конкурсах проектов.



Он оснащен всем необходимым инвентарем для занятий. Посещение тренажерного зала бесплатно для людей старшего поколения с ограниченными возможностями здоровья, а также родителей с детьми с особенностями здоровья. Посетителям зала необходимо получить разрешение врача.



В данный момент в разных группах занимается 15 человек. Люди старшего поколения посещают занятия во вторник и четверг с 12:00 до 13:00. Для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуальный график для более удобного посещения тренажерного зала. Также начала работать группа для новичков: в понедельник и пятницу с 11:00 до 12:00.



Информацию по работе тренажерного зала и правилах его посещения можно уточнить в районной организации Общества инвалидов в общественном центре Кировского района по улице Шишкина, 3, телефон: 205-61-81.

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