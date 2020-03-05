Два новых дома для жителей аварийного фонда в Соликамске планируется построить к осени следующего года

17:42 | 5.03.2020

Социальное жилье построят рядом с обновленной школой и детским садом.



Во время рабочей поездки в Соликамск глава региона Дмитрий Махонин посетил территорию, где планируется построить социальное жилье для расселения граждан из аварийного фонда. Соликамский городской округ стал одним из 12 муниципалитетов, где в этом году начнется строительство новых домов для переселения граждан из аварийного жилья.



По поручению минстроя под застройку в Соликамске, как и в остальных территориях проекта, был выбран участок с развитой инфраструктурой. Это квартал в границах улиц Большевистской, Коммунистической, 3-й Пятилетки, Кирова. На расстоянии менее 500 метров располагается школа № 13, ее недавно реконструировали и увеличили количество мест для учащихся с 300 до 400. Рядом с участком также располагается детский сад.



Резюмируя осмотр площадки, Дмитрий Махонин подчеркнул, что проект строительства нового жилья для расселения из аварийного – интересный и перспективный, важно, чтобы по итогу жилье получилось качественным и комфортным. «В рамках этого проекта в Соликамске в общей сложности планируется расселить 13,5 тысячи кв. м аварийного жилья. Для строительства новых домов уже выбраны площадки, в ближайшее время будет отобран подрядчик. Задача, чтобы к осени 2021 года здесь было построено два многоквартирных дома, - пояснил глава Прикамья. – В итоге здесь весь микрорайон будет комплексно застроен новым жильем, что даст возможность Соликамску дальше развиваться, а людям – жить здесь комфортно».



Национальный проект «Жилье и городская среда» позволил Пермскому краю ускорить темпы расселения аварийного фонда и найти новые механизмы для повышения качества жилья для переезда людей.



По информации министерства строительства, важно, что при переезде людям не придется менять район проживания - дома строятся рядом. И это условие соблюдается во всех 12 территориях, участвующих в проекте застройки социального жилья.



Площадь земельного участка в Соликамске составляет 6,8 тыс. квадратных метров. На нем планируется построить 4 тыс. квадратных метров жилья. Дома будут малоэтажными, их итоговые параметры определят проектировщики.



Как и во всех 12 муниципалитетах-участниках проекта, к качеству жилья в Соликамске будут предъявлены особые требования Минстроя Российской Федерации. В связи с этим, в проекте обязательно применение сертифицированных строительных и отделочных материалов, с двойным стеклопакетом и современными фасадными решениями. Дом должен иметь класс энергетической эффективности не ниже «В», это значит, что затраты на оплату коммунальных услуг будут ниже. Кроме того, обязательным является подключение жилья к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. Благоустройство придомовой территории должно предусматривать площадки общего пользования, в том числе для детей.



Напомним, 27 февраля Корпорация развития Пермского края объявила конкурсные процедуры по поиску подрядчиков на проектирование и строительство жилья для граждан из аварийного фонда в 12 муниципалитетах края. Заключение контрактов одновременно на оба вида работ позволит сократить общие сроки сдачи домов.



Благодаря нацпроекту, инициированному президентом Владимиром Путиным, до 2021 года в Пермском крае в общей сложности будет ликвидировано более 220 тыс. кв. м аварийного жилья. Процесс расселения аварийного фонда охватит все 37 муниципалитетов, на чьей территории есть аварийные многоквартирные дома.

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