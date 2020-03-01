Регистрацию на Пермский международный марафон прошли уже более 1000 человек

17:11 | 5.03.2020

За две недели на разные дистанции Пермского международного марафона зарегистрировались 1018 человек. Всего в этом году открыто 12,8 тысячи слотов.



Среди зарегистрировавшихся участников – спортсмены и любители здорового образа жизни из 15 субъектов и 59 городов России: Перми и Пермского края, Московской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областей, Удмуртской республики, Республик Коми и Башкортостан, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийского автономного округа.



Напомним, в этом году Пермский международный марафон пройдет 5 и 6 сентября. В четвертый раз он соберет как профессиональных спортсменов, так и любителей здорового образа жизни.



Ежегодно вместе с пермяками и гостями города в забегах принимают участие представители краевых и городских властей, депутаты. Ранее свое намерение принять участие в марафоне, как и в прошлом году, на дистанции 10 км озвучил глава Перми Дмитрий Самойлов. Мероприятие пройдет традиционно в два дня – сначала культурно-спортивная часть и открытие марафона, затем сами забеги.



Регистрация на марафон проходит на портале умный-спорт.рф (https://беги.умный-спорт.рф/event/PermMarathon2020) и на сайте Russia Running (https://russiarunning.com/event/PermMarathon2020).

© «Вечерние ведомости»