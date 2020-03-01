Пермский совет старшеклассников ищет социальных партнеров для реализации своих проектов

12:52 | 5.03.2020

Обновленный Городской совет старшеклассников в этом году запланировал 11 проектов, которые выбрали школьники на городском форуме «Город – детям! Дети – городу!». Среди них – помощь ветеранам, профилактика буллинга, профориентация для старшеклассников и другие.



Активисты проведут мероприятия, ставшие традиционными для Городского совета старшеклассников, среди них акции «У детей нет крыльев», «Строим лес», «100 баллов – это возможно!» и другие. Всего в течение года запланировано 75 мероприятий.



С целью получения опыта в области социального проектирования и реализации проектов, Городской совет старшеклассников ищет социальных партнеров – организации и предприятия, готовые оказать поддержку начинающим лидерам города и провести совместные мероприятия на территории Перми.



Так, в этом году будут реализованы такие проекты, как «Работа с первого взгляда», который направлен на проведение мероприятий по профориентации для школьников города, «Медиа-район» – создание информационного портала школьников Орджоникидзевского района города посредством социальных сетей, проведение форума для школьных пресс-центров.



В рамках проекта «Спасибо за гордость» планируется создание волонтерского отряда старшеклассников, деятельность которых будет направлена на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Проект «Поколение бизнеса» будет направлен на повышение финансовой грамотности старшеклассников, проведение мероприятий по формированию у подростков экономического мышления.



В рамках проекта «Твори добро» планируется провести благотворительные акции совместно с общественными организациями и фондами города. Проект «Оказание помощи людям, восстанавливающимся после инсульта» подразумевает проведение мероприятий совместно с благотворительным фондом и медицинскими учреждениями города.



Мероприятия, посвященные истории Перми в период Великой Отечественной войны, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будут проходить в рамках проекта «Пермь достойна звания «Город – герой!». Форум старшеклассников, направленный на профилактику буллинга и кибербуллинга среди подростков, пройдет в рамках проекта «Травли нет». «Антиконференция «Пермь культурная» подразумевает проведение фестиваля пермской культуры для школьников города.



Проект, направленный на пропаганду здорового образа жизни с помощью социального театра и проведения школьных выставок, будет называться «Здоровое будущее», а мастер-классы для школьников от воспитанников учреждений дополнительного образования с целью привлечения их к творческой деятельности пройдут в рамках проекта «Творчество как смысл жизни».



По вопросам сотрудничества в качестве социальных партнеров необходимо обращаться в департамент социальной политики администрации Перми по адресу: улица Газеты Звезда, 9, телефон: 212-88-86, электронная почта: olyanishina-yus@gorodperm.ru (консультант отдела по делам семьи и детства Олянишина Юлия Сергеевна).

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